Mauricio Macri empieza a tejer el PRO de 2025 con los leales y toma distancia de Javier Milei

Mauricio Macri esperó un año. Hace más de doce meses que las diferencias con Patricia Bullrich eran palpables, que la interna del PRO llegaba a cada rincón, que el armado de listas desnudaba diferencias irreconciliables y se desgastaba la marca al compás del crecimiento del liberalismo y la figura de Javier Milei. Hoy se terminó el mito, consumó el divorcio y empieza la dura separación de bienes que suele dejar esquirlas para los dos lados. El PRO tal como se conoció dejó de existir, y dos bandos no antagónicos pero sí distantes pujarán por la representatividad de las ideas que bosquejó veinte años atrás Mauricio Macri.

La asamblea que terminó con Martín Yeza al mando fue la gota que rebalsó el vaso, Patricia Bullrich y Mauricio Macri habían hablado días antes, pero no hoy. Desde la denuncia que la ministra de Seguridad hizo sobre su entonces secretario Roberto "Tito" Barreiro fue el epitafio del vínculo personal con Cristian Ritondo y Mauricio Macri, más allá de una mesa de leales que decidió tomar distancia por considerar la denuncia un acto de desmesura total. Así entonces, Patricia Bullrich queda ahora en manos del proyecto que encabeza Javier Milei y que la tendrá como protagonista el año que viene en Buenos Aires o Capital Federal.

Ahora bien, hay un aire de rearmado en los históricos de Mauricio Macri. Fernando de Andreis, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Darío Nieto, jugadores que no se separaron un milímetro del expresidente tras el ocaso electoral de noviembre y que empezaron a husmear internas del interior y conversar con dirigentes de distintos lugares para volver al ruedo, más allá del cargo o no personal que le toque jugar a cada uno.

Mauricio Macri y Javier Milei intercambiaron mensajes de Whatsapp para despejar dudas: no habrá declaraciones hostiles de ningún lado y el Gobierno tenderá a la neutralidad, así como el PRO no entrará en la crítica constante. La lógica es clara, creen que si empieza ese tironeo es el fin de la interna kirchnerista, que busca terminar el caos para enrolarse detrás de Axel Kiciloff y si ven endebles los debates del gobierno y el PRO colaborará con su ordenamiento interno. "Si nos peleamos, vienen por todos, eso está claro", definieron en el PRO nacional.

Las joyas de la abuela no son tantas, para el PRO y el apellido Macri es esencialmente la Ciudad. Jorge Macri tiene acciones en alza, sus hombres ocuparon lugares de privilegio en el armado bonaerense, la derrota de Diego Santilli en Buenos Aires con Néstor Grindetti parió su nuevo jefe de Gabinete y su armado territorial sigue siendo la cucarda que los amarillos no pueden desperdiciar. Su condición de jefe de Gobierno porteño lo posicionó como presidente local de la marca y hombre ejecutor de cualquier decisión política del distrito. La única red flag encendida en la calle Uspallata es la posible bajada de Patricia Bullrich el año que viene. No lo descartan.

Llegado el caso, la renovación de senadores en la capital federal encontrará a Patricia Bullrich buscando reforzar la mirada dura de Javier Milei en los porteños que no votaron a Ramiro Marra el año pasado, pero de éste lado, de los amarillos, no está definido qué habrá. Un desinformado puede pensar que Bullrich se enfrente a su par de la Ciudad, Waldo Wolff, pero su desempeño ministerial lo transformó en una pieza clave del gabinete. "Son Jorge, Waldo y tres más, no hay tanto", resume un miembro del gobierno con oficina cercana a Macri.

Distancia. Javier Milei no se entrometerá en la interna del PRO.

Como todo divorcio, lo importante es lo que impacte en los más chicos, en este caso intendentes, diputados provinciales, senadores y gobernadores. "Soy PRO y PRO seguiré siendo", resumió un senador a este diario, al finalizar la asamblea. No hay todavía condiciones para que se cristalice más ruptura que la expuesta dos meses atrás. Nadie bosqueja hoy la posibilidad de que Mauricio Macri se debilite más de la cuenta en términos de apoyatura parlamentaria.

"Mauricio va a seguir acompañando todo lo que crea justo y colaborando para que Javier Milei haga el mejor gobierno posible, eso no está en debate". Es la mirada de un hombre que camina con Mauricio Macri hace treinta años, desde el grupo SOCMA, donde se parieron diversos liderazgos que hoy son protagonistas de su armado político más íntimo, ese sobre el que se escribe poco y se sabe menos.

El riesgo amarillo entonces converge en algo absolutamente exógeno: el comportamiento de Patricia Bullrich ahora siendo ya violeta ortodoxa y declarada. "Si se pone a tirar piedras de enfrente, hablaría muy mal de ella para terminar su carrera política, confiamos en que va a ser una persona orgánica y agradecida con una persona y un partido que le permitieron ser, entre otras muchas cosas, candidata a Presidente". Es lo que evalúa la mesa chica de Mauricio Macri, donde no se termina de confiar en el accionar ahora de la ministra de Seguridad teniendo la libertad de poder criticar desde adentro de un gobierno donde tiene alta aprobación.