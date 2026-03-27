En medio de una creciente tensión con el PRO, La Libertad Avanza presentó una batería de proyectos en la Legislatura porteña
En la Ciudad de Buenos Aires todos tienen la mira puesta en 2027 y La Libertad Avanza ya comenzó a tensionar con el PRO e impulsar su agenda en la Legislatura porteña.
Con la mirada puesta en 2027, La Libertad Avanza ya comenzó a tener roces públicos con el PRO que anticipan un duelo por la silla de Uspallata. En ese marco, la tropa conducida por el alfil de Karina Milei, Pilar Ramírez, presentó un paquete de proyectos en la Legislatura Porteña para "agilizar" el Estado, recuperar el orden público y bajar los impuestos.
Los roces crecientes entre LLA y el PRO en la Ciudad
Las relaciones entre Jorge Macri y la delegada porteña de Karina Milei son tensas hace tiempo. Luego de la tregua pactada en las últimas elecciones de octubre, donde violetas y amarillos fueron juntos en las listas, La Libertad Avanza comenzó nuevamente a confrontar discursivamente con la gestión del alcalde porteño.
Las chicanas vía redes incluyeron una réplica a un anuncio de Jorge Macri sobre una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media. De acuerdo a la presidenta del bloque porteño de La Libertad Avanza, "son las ideas que vienen impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen en la Ciudad".
"Parecida, casi un homenaje, pero nuestra propuesta es mejor: cierren el IVC. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad", lanzó Pilar Ramírez.
En ese marco, en plena búsqueda del Gobierno de superar el escándalo que golpeó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el bloque libertario busca avanzar con una cargada agenda parlamentaria.
Las propuestas incluyen una reforma impositiva con baja de tributos, medidas de simplificación administrativa y digitalización, incentivos a la inversión y cambios estructurales en el funcionamiento del Estado. A su vez, se contemplan reformas en materia institucional y de seguridad, como Ficha Limpia, la reforma del Código Contravencional, la baja de imputabilidad y una regulación más estricta del uso del espacio público.
Los proyectos presentados por La Libertad Avanza en CABA
- Reforma Impositiva: incluye la eliminación de impuestos distorsivos y la reducción de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. También contempla el Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la reducción del impuesto inmobiliario, beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos y la eliminación de tributos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.
- Libertad comercial y simplificación: incorpora el silencio administrativo positivo y el reconocimiento de habilitaciones entre jurisdicciones.
- Modernización del Estado: establece el principio de “una sola vez”, un catálogo único de trámites obligatorio y la centralización de la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.
- Incentivo a inversiones (RIMI + RIGI): el RIMI prevé incentivos fiscales como la exención de Ingresos Brutos, Sellos y ABL, además de financiamiento del Banco Ciudad para inversiones medianas, mientras que la adhesión al RIGI garantiza estabilidad jurídica y beneficios para proyectos.
- Reforma VTV y autopartes: propone la sustitución del modelo actual por un sistema abierto y competitivo que permita validar la verificación técnica vehicular cuando el service se realice en talleres homologados. Además, elimina el esquema cerrado actual, habilita más prestadores, flexibiliza el grabado de autopartes, amplía plazos de revisión y elimina la fijación estatal de precios.
- Ley Bases porteña: busca achicar el Estado, desburocratizar la gestión, ampliar el alcance del silencio administrativo positivo, establecer plazos claros de respuesta, digitalizar trámites y crear un sistema más transparente y accesible.
- Reforma del Estado: incluye la eliminación de organismos superpuestos, una nueva ley de procedimiento administrativo con foco en la digitalización y la promoción de privatizaciones en actividades no esenciales.
- Ley de Comunas: el proyecto propone que solo cobren un salario los presidentes de las comunas y no el resto de los comuneros. “La iniciativa apunta a que las comunas asuman de forma efectiva funciones hoy superpuestas con el Poder Ejecutivo, reduciendo estructuras duplicadas, mejorando la gestión de cercanía y disminuyendo el gasto público”, señalaron.
- Ficha Limpia: busca impedir que personas con condenas por delitos graves accedan a cargos públicos, incluyendo delitos contra la administración pública, integridad sexual, narcotráfico, homicidio y trata de personas con condena confirmada en segunda instancia.
- Baja de imputabilidad: adapta la normativa local a la ley nacional, incorpora penas alternativas, monitoreo electrónico, reparación a la víctima y acelera los procesos judiciales.
- Reforma del Código Contravencional: propone endurecer las sanciones para garantizar el orden y la convivencia en el espacio público, con mayores penalidades por conductas violentas, protección reforzada a menores y sanciones por obstrucción del tránsito.
- Regulación de trapitos: establece un régimen más estricto para ordenar el uso del espacio público, con nuevas escalas de sanciones, agravantes por organización o intimidación y un esquema especial para eventos masivos con fiscalización activa.