En medio de una creciente tensión con el PRO, La Libertad Avanza presentó una batería de proyectos en la Legislatura porteña

En la Ciudad de Buenos Aires todos tienen la mira puesta en 2027 y La Libertad Avanza ya comenzó a tensionar con el PRO e impulsar su agenda en la Legislatura porteña.

Por orden de Karina Milei, La Libertad Avanza toma impulso en la Ciudad de Buenos Aires con una batería de proyectos en la Legislatura porteña.

Con la mirada puesta en 2027, La Libertad Avanza ya comenzó a tener roces públicos con el PRO que anticipan un duelo por la silla de Uspallata. En ese marco, la tropa conducida por el alfil de Karina Milei, Pilar Ramírez, presentó un paquete de proyectos en la Legislatura Porteña para "agilizar" el Estado, recuperar el orden público y bajar los impuestos.

Los roces crecientes entre LLA y el PRO en la Ciudad Las relaciones entre Jorge Macri y la delegada porteña de Karina Milei son tensas hace tiempo. Luego de la tregua pactada en las últimas elecciones de octubre, donde violetas y amarillos fueron juntos en las listas, La Libertad Avanza comenzó nuevamente a confrontar discursivamente con la gestión del alcalde porteño.

Las chicanas vía redes incluyeron una réplica a un anuncio de Jorge Macri sobre una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media. De acuerdo a la presidenta del bloque porteño de La Libertad Avanza, "son las ideas que vienen impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen en la Ciudad".

"Parecida, casi un homenaje, pero nuestra propuesta es mejor: cierren el IVC. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad", lanzó Pilar Ramírez.

En ese marco, en plena búsqueda del Gobierno de superar el escándalo que golpeó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el bloque libertario busca avanzar con una cargada agenda parlamentaria.