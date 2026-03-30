Los verdaderos motivos que vinculan a Luis Petri como posible candidato del PRO

Un rumor entre tantos que empiezan a circular en la carrera electoral hacia el año que viene, asocia a Luis Petri como posible candidato a gobernador con el sello del PRO. Sin embargo, ese hecho no sería algo posible en este contexto.

Hay motivos para pensar que sí pero tienen que ver con la cercanía entre dirigentes que trabajan con Petri y eran del PRO, con los actuales cabezas del partido de Mauricio Macri en Mendoza que justificarían el acercamiento. Pero hoy el PRO en Mendoza está cerca del gobernador Alfredo Cornejo y de sus decisiones y no de Petri.

Luis Petri está en carrera para la gobernación . Eso es sabido. Pero dentro de la alianza que tiene Cambia Mendoza que es el frente que gobierna la provincia con La Libertad Avanza, el partido de Milei, no corre con tanta ventaja. De hecho si el pacto electoral se mantiene el año próximo, la Nación no influiría en la elección del candidato a suceder a Cornejo.

Petri tiene buena imagen y es muy querido por Milei. Pero hoy en la Nación pesa más la relación con el gobernador mendocino que tiene otros nombres para elegir antes que a Petri, especialmente porque son más afines a él y a su manera de pensar. En ese contexto, surgió la posibilidad de que el diputado nacional se presente con el sello del PRO, como alternativa para competir.

El jefe de campaña de Petri es Gustavo Cairo, actual diputado provincial, quien dejó el PRO por La Libertad Avanza. El legislador tiene un vínculo estrecho de amistad con el presidente del partido de Macri en Mendoza, el senador provincial Gabriel Pradines y con el concejal por Guaymallén, Ezequiel Tedy Morales.

Lo mismo corre para el diputado nacional Álvaro Martínez, mano derecha de Omar De Marchi- vicepresidente de Aerolíneas Argentinas- y par en la Cámara Baja de Petri.

Pero con esos vínculos, al menos hoy, marzo de 2026. no bastan para nombrarlo como candidato. Porque quien pisa fuerte en el partido es el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino y junto a Pradines, están cerca de la Casa de Gobierno, es decir de Cornejo.

El PRO en 2027, más cerca de la UCR que otra cosa

Con un país tan incierto y una economía que cruje, especialmente en los hogares, es difícil saber qué pasará con los comicios del año próximo. Pero hoy es cierto que se barajan otras posibilidades, incluso a nivel nacional, como la de un Mauricio Macri candidato a presidente con radicales apoyándolo como alternativa a Milei.

Incluso, acá en Mendoza, el camino elegido por Allasino desde febrero es estar dentro de Cambia Mendoza, no sólo él sino también el PRO en su conjunto y seguir gestando un proyecto político junto al gobernador Cornejo y Petri sería la opción que menos chances tiene de ser el escogido por la Casa de Gobierno mendocina.