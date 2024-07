Patricia Bullrich rompió el silencio en la previa de la asamblea del PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó un comunicado sobre la interna del PRO en medio de las diferencias con el presidente de la fuerza, Mauricio Macri: "El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo", confesó en la previa de la asamblea del partido amarillo.

A través del documento titulado "Nuestro compromiso incondicional con el cambio y la libertad", Bullrich reconfortó su lealtad con el presidente Javier Milei.

"Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con mas fuerza. Y al mismo tiempo, de ponerle un freno a un candidato que hizo, en campaña, el uso más brutal del Estado que vimos en la historia, llevando a la Argentina al pozo más profundo de decadencia y empobrecimiento", lanzó.

Además, dijo que "avanzamos con fuerza y ayudamos a un triunfo electoral para construir un cambio de verdad, sin medias tintas y definitivo". "Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper, es un contrato sólido e irrevocable", agregó.

En la misma línea, la expresidenta del PRO señaló que "como ministra de Seguridad, me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien".

"Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes", dijo.

Sobre la interna con el PRO, sin mencionar a Mauricio Macri, Bullrich advirtió su intención de cambiar de rumbo: "Por eso, el debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo, es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea", aseguró.

La situación del PRO a nivel partidario y político es de una interna permanente, no solo por las diferencias que se vieron durante las PASO 2023, sino que tras la derrota electoral, aumentaron.

Mirá el documento completo que compartió Patricia Bullrich: