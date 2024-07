En medio de la tensión, el bullrichismo le manda una fuerte advertencia a Mauricio Macri

"Nosotros somos del PRO, no nos vamos del partido. Somos el PRO en sintonía con la Libertad Avanza", dijo a MDZ la diputada provincial y presidenta del bloque "PRO Libertad", en la Legislatura bonaerense, Florencia Retamoso al ser consultada sobre la postura del bullrichismo en la Convención Nacional amarilla del próximo jueves.

La legisladora, referenciada en Patricia Bullrich, sostuvo que van a dar la pelea dentro del PRO: "Mauricio estuvo con Patricia cuando sellaron el Pacto de Acasusso con Milei, comprometiendo el acompañamiento del PRO con sus legisladores en todas las Cámaras a los proyectos de Javier Milei. En ese sentido nosotros no nos corremos ni un ápice del compromiso asumido".

"Tenemos un contrato social con la gente que voto a Milei, que es el electorado de Juntos por el Cambio que le pidieron a Patricia y a Petri que acompañen en el balotaje a Javier Milei y nuestro compromiso hasta el final del mandato es acompañar al presidente", remarco Florencia Retamoso.

En cuanto al encuentro que mantuvieron el lunes los legisladores bonaerenses del bloque "PRO Libertad" (cinco diputados y la senadora Daniela Reich, ex presidente del PRO bonaerense), con la ministra de Seguridad de la Nación, Retamoso destacó que el encuentro fue la presentación oficial de los bloques legislativos: "Patricia no los conocía a todos y esa fue la oportunidad. Hablamos sobre estrategias y el posicionamiento de nuestro espacio político dentro del PRO".

Patricia Bullrich se reunió con los legisladores bonaerenses del bloque "PRO Libertad"

Sobre este punto, la legisladora bonaerense afirmó: "Nosotros no nos vamos del PRO, somos el PRO en sintonía con La Libertad Avanza", dejando en claro que van a dar la pelea dentro del partido fundado y ahora conducido por Mauricio Macri.

"El jueves vamos a participar del Congreso Nacional para pedir que cumplan la palabra empeñada. Los argumentos para negarle el lugar a Patricia no pueden ser que ella está en el gobierno porque el acuerdo con Mauricio Macri se cerró hace poco cuando ya era ministra de Milei", exclamó.

Y agregó: "Si hay algo que nadie nos puede discutir es que somos el PRO y estamos representando el acompañamiento al Gobierno nacional. No somos parte de La Libertada Avanza, nosotros respetamos el contrato social que nos dio nuestro electorado".

Sobre la movida del expresidente de vaciar la cúpula del PRO en la provincia de Buenos Aires, Retamoso dijo: "En la Legislatura ellos se corrieron y empezaron a hacernos sentir incomodos. Después nos dieron el golpe institucional en el partido, estamos convencidos que se quedaron con la cascara y no con lo que representa al electorado que es el acompañamiento a Milei".

Y volviendo al Congreso Nacional del PRO de este jueves, manifestó: "Vamos a ir a la asamblea a exigir que cumplan con la palabra empeñada. El compromiso es que Macri sea el presidente del partido y Patricia la presidente del Congreso Nacional. Si no lo cumplen será problema de Macri que es el responsable directo". Florencia Retamoso junto a Patricia Bullrich.

"Nosotros pediremos un cuarto intermedio y discutiremos todo. Lo que está claro es que no vamos a aceptar que Patricia Bullrich no sea presidente del Congreso Nacional del partido. En todo caso el que rompe el PRO es Mauricio Macri, es su decisión. Si quiere hacer un partido de un club de barrio no hay ningún problema, pero es su decisión política", finalizó Florencia Retamoso.

Todo hace indicar que el expresidente Mauricio Macri está dispuesto a ir a fondo en su pelea con Patricia Bullrich, por lo que este jueves, si el intendente de Pinamar Martin Yeza es anunciado como presidente de la Convención Nacional del PRO, el sector que respalda a la ministra de Seguridad no tendría nada más que hace en el partido amarillo.