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Fallo por YPF: el PRO se sumó al festejo y aseguró que Estados Unidos respaldó su postura

El PRO buscó obtener su reconocimiento en la causa y señaló que el fallo a favor de la Argentina tomó como base la defensa que el gobierno de Mauricio Macri planteó en 2017.

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El espacio de Mauricio Macri salió a escena tras el fallo de YPF.

El espacio de Mauricio Macri salió a escena tras el fallo de YPF.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

El PRO celebró este viernes el fallo favorable para Argentina por la expropiación de YPF y marcó que la Justicia de Estados Unidos “tomó los argumentos” que el partido había planteado en 2017 y que “durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar”. Se cayó un fallo absurdo de US$16.000 millones.

“En 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país a este nivel de riesgo”, expresó en un comunicado el partido que preside Mauricio Macri. Y añadió que la diferencia radica en "decisiones que cuestan miles de millones y convicciones que protegen a los argentinos".

Fallo de YPF: el PRO celebró y apuntó contra el kirchnerismo

Y añadió que la diferencia radica en "decisiones que cuestan miles de millones y convicciones que protegen a los argentinos".

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En tanto, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a las críticas al gobernador bonaerense y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y afirmó que “la locura es total” porque “resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria”.

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