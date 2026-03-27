Fallo por YPF: el PRO se sumó al festejo y aseguró que Estados Unidos respaldó su postura

El PRO buscó obtener su reconocimiento en la causa y señaló que el fallo a favor de la Argentina tomó como base la defensa que el gobierno de Mauricio Macri planteó en 2017.

El PRO celebró este viernes el fallo favorable para Argentina por la expropiación de YPF y marcó que la Justicia de Estados Unidos “tomó los argumentos” que el partido había planteado en 2017 y que “durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar”. Se cayó un fallo absurdo de US$16.000 millones.

“En 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país a este nivel de riesgo”, expresó en un comunicado el partido que preside Mauricio Macri. Y añadió que la diferencia radica en "decisiones que cuestan miles de millones y convicciones que protegen a los argentinos".

Fallo de YPF: el PRO celebró y apuntó contra el kirchnerismo Y añadió que la diferencia radica en "decisiones que cuestan miles de millones y convicciones que protegen a los argentinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2037589366298554772&partner=&hide_thread=false YPF: se cayó un fallo absurdo de USD 16.000 millones. La Cámara tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar. En 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país… — PRO (@proargentina) March 27, 2026

En tanto, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a las críticas al gobernador bonaerense y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y afirmó que “la locura es total” porque “resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria”.