Otro cruce por Javier Milei: una ex Gran Hermano apuntó contra Marcela Tauro y le hizo una fuerte petición

Tras el escandaloso abandono en vivo de Estelita Muñoz en Crónica TV por un fuerte cruce sobre la figura de Javier Milei , la tensión volvió a apoderarse de la pantalla. En esta oportunidad, las protagonistas fueron Marcela Tauro y Viviana Colmenero , quienes dejaron de lado la farándula para enfrascarse en un ida y vuelta sobre la situación del país y la elección de los representantes.

El clima comenzó a tensarse cuando, en un intento por desviar la conversación, Marcela Tauro expresó: " De política no, de política no, porque la gente se nos va" . Sin embargo, Viviana Colmenero no dejó pasar la oportunidad para lanzarle un dardo directo a la conductora de Infama, trayendo a colación supuestos dichos del pasado.

"Vos que no sabés votar, no tenés que hablar de política. Lo dijiste en un stream" , disparó la ex Gran Hermano. Lejos de quedarse callada, Marcela Tauro tomó la palabra para defenderse y aclarar su postura frente a la dirigencia política argentina:

"No dije que no sé votar. Trabajo en el medio, y en esto me banco sola hace 80 años ya. Digo siempre que es un país que, lamentablemente, votamos todos mal. Los candidatos son un desastre, porque todos nos demostraron lo mismo (...) y después los tenemos que padecer todos" , sentenció la histórica periodista.

A pesar del intento de Tauro por explicar que su decepción es con la clase política en general, Colmenero redobló la apuesta y le hizo un particular pedido al aire: "Dale, votá bien por fin, te lo ruego" .

Viviana Colmenero fue la ganadora de la tercera edición de Gran Hermano La ex campeona tuvo y tiene una vida muy compleja

Descolocada, Tauro retrucó preguntando "¿Qué es votar bien?", y aprovechó para dejar en claro cuál es su deseo para la Argentina: "A mí me gustaría tener un país brillante y que todo funcionara, y todos tuvieran laburo, y todos tuvieran un sueldo digno. Pero no es lo que está pasando, ni ahora, ni cuando yo era chica".

El cruce alcanzó su punto máximo cuando Colmenero apeló a la sensibilidad social, cuestionando duramente la falta de empatía de gran parte de la sociedad al momento de ir a las urnas.

"Milito para el bien, Marce, no para el mal", aseguró Viviana, y cerró con una fuerte reflexión: "A lo mejor a veces no hay conciencia colectiva y se vota mal. Pensá en el otro, en el que no tiene ni un laburo, que se quedó desocupado".