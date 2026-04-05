Javier Milei reúne al Gabinete en Casa Rosada para respaldar a Adorni y ordenar la crisis

Javier Milei encabezará este lunes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada con el objetivo de exhibir cohesión interna en un contexto atravesado por la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y que en las últimas semanas condicionó la agenda del Gobierno.

El encuentro está previsto para el mediodía y contará con la participación de todos los ministros, incluido el propio Adorni, quien continúa en su cargo con el respaldo explícito tanto del Presidente como de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras el impacto político que generaron las denuncias contra el jefe de Gabinete, la cúpula oficialista intentará ordenar el frente interno y retomar el control de la agenda pública.

En los últimos días, el Ejecutivo ensayó distintos movimientos para cambiar el eje de la discusión, aunque la aparición constante de nueva información sobre el caso impidió cerrar el capítulo y mantener el foco en la gestión.

Adorni enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio, entre ellas la compra de un departamento en Caballito y una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz.

El saludo de Javier Milei y Manuel Adorni en el acto por Malvinas MDZ | Juan Mateo Aberastain

A esto se suman críticas por viajes a Punta del Este en vuelos privados y por la participación de su esposa en un traslado oficial hacia Nueva York, lo que alimentó el desgaste político dentro y fuera del oficialismo.

Respaldo político y gestos de cercanía con Milei

Pese a la controversia, el jefe de Gabinete mantiene el apoyo del Presidente. Días atrás, ambos compartieron una reunión en la residencia de Olivos, donde Milei le ratificó su confianza.

Además, Adorni acompañó al mandatario en el acto realizado en Retiro en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, en un gesto que buscó reforzar la imagen de respaldo político.

El Congreso, clave para reordenar la agenda oficialista

En paralelo, el oficialismo apuesta a una semana de intensa actividad legislativa para recuperar iniciativa política y desplazar el foco del escándalo.

La estrategia incluye impulsar el tratamiento de distintos proyectos en el Congreso, con la intención de reinstalar temas de gestión en el centro del debate público.

Una reunión que llega tras semanas de tensión interna

La última reunión de Gabinete se había realizado el 24 de febrero, en medio de discusiones internas sobre la continuidad de Adorni en su cargo.

El nuevo encuentro se presenta así como un intento de cerrar filas, disipar dudas dentro del espacio libertario y enviar una señal de estabilidad en un momento delicado para la administración nacional.