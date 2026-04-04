The Washington Post destacó el superávit fiscal de Milei y la caída de la inflación

Milei en el acto conmemorativo por la guerra de Malvinas, en Retiro.

El prestigioso periódico estadounidense The Washington Post destacó el giro de la economía argentina hacia el libre mercado, subrayando que las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei están “desafiando a los agoreros” con una drástica mejora en los indicadores sociales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la publicación resaltó que la tasa de pobreza descendió al 28% al cierre de 2025, tras haber tocado un pico del 53 por ciento a mediados del año anterior.

El análisis del diario norteamericano calificó la gestión como un “experimento radical” que está demostrando resultados tangibles. Además, hace especial hincapié en el desplome de la inflación, que pasó del 200% anual al inicio del mandato a un 33% en febrero pasado, y celebra la obtención del primer superávit fiscal en más de un siglo mediante el recorte de subsidios y la reducción de la estructura estatal.