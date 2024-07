Javier Milei en San Juan cargó contra "el germen del analfabetismo"

"Hoy estamos mirando de frente por primera vez un problema que la Argentina ha evitado aceptar y que la política ha querido esconder debajo de la alfombra por demasiado tiempo, ya sea por impericia, ya sea por cobardía o ya sea por cinismo. Hablo del germen del analfabetismo, que se propaga por nuestro sistema educativo", dijo este jueves desde San Juan el presidente Javier Milei y diagnosticó que la Argentina "atraviesa" una "catástrofe educativa que requiere de mucho coraje".

"Que los chicos sepan leer y escribir debería ser algo natural en un país como el nuestro. Una colina ya conquistada, como lo es para tantos países, y por más de 100 años en Argentina lo fue. Pero lamentablemente, hace tiempo dejamos de ser aquella Argentina, y hoy la mitad de los alumnos del primario no alcanza el nivel de lectocomprensión adecuado para su edad", agregó el Presidente y repasó algunas estadísticas sobre educación.

"Cuando la raíz está podrida, el fruto del árbol es malo", lanzó Milei y justificó: "Por eso digo que el analfabetismo es a la educación y al desarrollo del capital humano lo que la inflación es a la economía. Son los cimientos, la condición básica de cada uno de esos aspectos de la actividad humana, sin la cual el resto de las esferas de la vida social no puede funcionar".

Milei llamó a los gobiernos provinciales y a la sociedad a "volver a elegir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo" para "que los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y a lo ancho de nuestro país".

"No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que como gobierno tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala. Que quede claro, evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos. Evaluar es la mejor herramienta que tenemos para comprender si los estudiantes están desarrollando sus aptitudes y cumpliendo con los estándares de exigencia propios de su edad. Negarnos a evaluar a los estudiantes es perder la fe en ellos. Esa es nuestra vocación, recuperar la perseverancia y la ambición de Sarmiento", expresó el Presidente, que reconoció que "el desafío es inmenso".

Milei encabezó un acto de gestión en la provincia de San Juan, donde lanzó un Plan Nacional de Alfabetización junto al gobernador Marcelo Orrego, en la previa a la firma del Pacto de Mayo que se llevará a cabo en Tucumán durante la noche del lunes.

Tras haber recibido críticas por haber realizado más giras por el exterior que visitas al interior del país desde que asumió el 10 de diciembre, el jefe de Estado ahora concretará desembarcos en dos provincias en un lapso de cinco días.

Milei llegó a San Juan acompañado por una comitiva integrada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario del Consejo Federal de Educación, José Thomas, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El Plan Nacional de Alfabetización se elaboró con el acuerdo unánime de las 24 provincias y el mandatario lo lanza en la previa al Pacto de Mayo, con el objetivo de "volver a lo fundamental: que los chicos aprendan efectivamente en el aula a leer, escribir y comprender textos, de acuerdo con su edad", señalaron fuentes de la Secretaría de Educación.

Noticia en desarollo...