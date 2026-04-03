Javier Milei pidió identificar a los involucrados en la campaña rusa en medios: "Son solo la punta del iceberg"

La investigación, basada en 76 documentos filtrados a un consorcio de medios internacionales, entre los que se encuentra el argentino Filtraleaks, indica que entre junio y octubre de 2024 la red rusa La Compañía presupuestó 283.000 dólares para la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos.

" Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal ", afirmó el mandatario argentino en su cuenta de la red social X.

El contenido de estos artículos consistía principalmente en críticas sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región, e incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos.

" Los 'periodistas' y 'medios' vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande ", afirmó Milei, quien valoró el hecho como "de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia".

La supuesta campaña rusa en los medios argentinos contra Javier Milei

Según lo revelado por la investigación, muchos artículos incluían distorsiones, exageraciones y noticias falsas, y algunos fueron publicados bajo identidades falsas. Los documentos señalan que La Compañía se dedicó también a contratar encuestas, informes sobre cuestiones militares, energéticas, políticas y sindicales.

La existencia de esta red había sido comunicada en julio de 2025 por el entonces portavoz y actual jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni, y fue confirmada este viernes por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que apuntó que el propósito era "difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros".

Los hechos, denunciados por la exministra de Seguridad Nacional y actual senadora del bloque de La Libertad Avanza (LLA, oficialismo), Patricia Bullrich, sumaron este viernes otra denuncia en la Justicia argentina por parte del abogado Jorge Monastersky.

Estas acusaciones fueron cuestionadas en julio y rechazadas en septiembre por la Embajada de Rusia en Argentina, por considerarlas "infundadas y falsas".

Quiénes están detrás de la red rusa La Compañía

El líder de La Compañía fue identificado por el Gobierno argentino como Lev Konstantinovich Andriashvili, un ciudadano ruso radicado en Argentina, acusado de ser el encargado de recibir el financiamiento y promover vínculos con los colaboradores locales.

Además, fue detallada la identidad de su esposa, Irina Iakovenko, también radicada en Argentina.

Los documentos filtrados muestran vínculos claros entre La Compañía, el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido comandante Yevgeny Prigozhin.

Prigozhin murió en 2023 en un accidente aéreo dos meses después de protagonizar un motín contra comandantes rusos en Ucrania, tras mostrarse en desacuerdo sobre cómo el presidente ruso, Vladímir Putin, y su Ejército estaba enfrentando esa guerra tras la invasión.

FUENTE: EFE