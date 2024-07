Jorge Macri presentó el "ajuste" al Código Urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires: las principales propuestas

Cuenta la historia porteña que las clases acomodadas, establecidas en el sur de la Ciudad, se trasladan al norte durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871 y al parecer, ese reparto de clases sociales y metros cuadrados se transforma en una batalla interminable por lograr el equilibrio entre norte y sur, al menos hasta hoy.

Ahora el Gobierno porteño replantea el desafío dentro de su propuesta de "ajuste" del Código Urbanístico (CUR) más allá de cumplir con la norma que impone una revisión de la ley cada cuatro años y de las propuestas de los vecinos en el mismo sentido. El proyecto ya fue elevado a la Legislatura porteña para su debate y aprobación.

Identidad

Jorge Macri explicó que la presentación del proyecto de ley para renovar el Código Urbanístico es "una compromiso que asumí en campaña y que hoy estamos cumpliendo".

"Nos guía un objetivo muy claro: respetar la identidad de cada barrio. No vamos a permitir más que en las zonas residenciales se construyan edificios que no cuiden la esencia de cada manzana y vamos a promover desarrollos solo en avenidas con la infraestructura adecuada”, dijo el jefe porteño. Señaló que la “iniciativa que impulsamos hará que la Ciudad crezca de manera equilibrada y sostenible. Queremos proteger esa identidad que nos distingue y que nos hace sentir orgullosos de vivir en Buenos Aires. Ahora, es el tiempo del poder legislativo de analizar el proyecto, debatirlo y sancionar una nueva ley”.

Los principales cambios que propone el Gobierno porteño al Código Urbanístico incluyen que no se permita que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana. De esa manera los grandes desarrollos serán en avenidas. Se resuelve con catalogación definitiva a inmuebles de valor patrimonial. Además se se promoverá más superficie en los pulmones de manzana. Y se incentiva el desarrollo de los centros barriales cercanos a todos los vecinos y se plantean incentivos para promover la zona sur de la Ciudad.

Datos

El Gobierno porteño sostiene que de 4.201 nuevas construcciones que se aprobaron para la Ciudad en los últimos cinco años, solamente 191 (el 4,8 %) se localizan en las comunas del sur (Comunas 4 y 8), mientras que en las comunas del norte el promedio de cada obra es de 2.976 metros cuadrados "contra un promedio de 2.296 en el sur, lo que habla de obras más grandes en el eje Norte y de mayor impacto urbano".

Con esos datos, la búsqueda del "equilibrio" en la densificación de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los propósito del Gobierno porteño, al menos para presentar "ajustes" que cree necesarios en el CUR del distrito, que como una paradoja se propone resolver a partir de las manzanas.

Así anunció el proyecto Jorge Macri en redes sociales

En una presentación de la propuesta, a cargo del Secretario de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta, el funcionario dio detalles del trabajo que realizó con su equipo pero también con intercambios con organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema y grupos de vecinos, además de referentes del sector inmobiliario.

Otro propósito de la modificación del CUR es cumplir con la promesa de campaña de Jorge Macri quien se comprometió al ajuste que ahora recorrerá el camino legislativo. La modificación "plantea a nivel Ciudad un impulso concreto de la zona Sur, y a nivel de los barrios, un ajuste de las alturas priorizando las escalas barriales y resguardando su identidad. Para ello se promoverán los grandes desarrollos sólo sobre las avenidas que tengan la infraestructura de servicios adecuada para soportarlos".

Incentivo

Entre las novedades para los desarrolladores y como incentivo real, el Gobierno porteño propone compensar la construcción en el sur con el permiso de metros cuadrados en el norte de acuerdo al diseño del sur.

Para empezar, se toma la autopista 25 de mayo como línea divisoria entre los puntos cardinales, pero habrá corredores específicos tanto al norte como al sur. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano indicaron cómo se podría en marcha esa instancia si el proyecto lo aprueba la Legislatura porteña. Ya en febrero pasado el jefe de Gobierno porteño había anticipado que presentaría una nueva propuesta. Foto: GCBA.

"A partir del desarrollo en un sector sur, que se definirá, esa capacidad constructiva que tienen en sur se puede pasar a un lote de alguno de los corredores a definir en el norte, además con ciertas condiciones", explicaron los especialistas. "Además de la normativa que tienen por CUR esos lotes receptores van a poder, adicionalmente, incorporar los metros desarrollados en el sur. No podrá ser cualquier lote ni de cualquier manera, pero van a poder adicionar esos metros a la normativa actual del CUR", indicaron los especialistas.

Según García Resta, la propuesta de "ajuste" que busca un equilibrio sustentable entre otros propósitos, no generará cambios importantes para los grandes desarrolladores.

Catálogo

Otra de las novedades será la de terminar con ley que impuso que todos los inmuebles construidos hasta 1941 no se pueden derribar sin antes comprobar su valor patrimonial. Para terminar con esa norma, se incorporará un anexo al CUR donde esos inmuebles, unos 4200, estarán catalogados en forma definitiva y ya no en un catálogo preventivo como ahora estatus especifico y definitivo. Algunos no tienen valor patrimonial, son simplemente casas viejas. Todos van a pasar a un catalogo definitivo pero van a dejar de estar "en ese limbo que es un catálogo preventivo", explicó García Resta.

El funcionario dijo que el Código Urbanístico revisado promueve una Ciudad con mayor equilibrio en su desarrollo urbano e impide que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la armonía edilicia de cada manzana".

“La Ciudad es una sola, pero también cada barrio es único. Siempre vamos a cuidar y a proteger esa identidad que nos distingue y que nos hace sentir orgullosos de vivir en Buenos Aires, nuestra ciudad”, afirma Jorge Macri.

Desarrollo

"Mas que un cambio de Código, este es un cambio de perspectiva. Si hasta acá el Código siempre planteó el desarrollo hacia el Norte y ver hasta dónde podía derramar en el Sur, hoy este Código actualizado parte del Sur y se abastece del Norte para lograr un desarrollo equilibrado", afirma García Resta y sostiene que "también a escala barrial, si en el Código anterior partíamos de la identidad de los grandes corredores y luego llegábamos al corazón del barrio, hoy partimos de la identidad interior del barrio y llegamos con ella a los corredores. En definitiva, este es un Código que prioriza los pulmones de manzana, la identidad de los barrios y la zona Sur. Ese es el gran cambio."