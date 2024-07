La figura nacional que almorzó con Alfredo Cornejo para empezar a mirar al 2025

Nadie tiene la bola de cristal ni puede asegurar por medio de un juego de razonamiento de lógica qué alianzas se conformarán para las elecciones legislativas del 2025. Sin embargo, mientras radicales como el ministro de Defensa, Luis Petri, blanquean sus intenciones de que la UCR se sume en un frente con La Libertad Avanza, es decir que quede dentro de una alianza con el presidente Javier Milei, hay otras figuras de peso dentro del partido que trabajan para fortalecer el radicalismo a nivel nacional.

En ese sentido, este miércoles 24 llegó a Mendoza el senador nacional y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad, quien almorzó con el gobernador Alfredo Cornejo, a quien considera uno de los líderes partidarios y clave para lo que viene.

¿Qué vamos a hacer en 2025? Esa pregunta no fue respondida. Lo que sí, Abad, quien está en medio de la interna bonaerense por su sucesión- las elecciones dentro del partido en Buenos Aires serán en octubre- busca a Cornejo como un cimiento fundamental para fortalecer el partido a nivel nacional. Es que como anticipó el padre político de Abad a MDZ este martes, el mendocino Ernesto Sanz, hay radicales que ven que hay que recuperar el protagonismo del partido a nivel nacional, más allá de la fortaleza que tienen en distritos como Mendoza o Santa Fe donde gobierna Maximiliano Pullaro.

Para algunos dirigentes consultados por MDZ, este encuentro entre Cornejo y Abad fue clave para lo que viene dentro de la UCR y para la construcción de su futuro político nacional. En ese sentido hay una mirada muy crítica sobre el rol que juega dentro del partido, su presidente, el senador nacional por Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau. Para muchos dirigentes, su accionar en estos meses no ha sido representativo de los gobernadores - que necesitaban dialogar con el Gobierno nacional especialmente para conseguir recursos- sino que además, ha jugado en soledad, de acuerdo a su mirada particular como en la Ley Bases y alejado del resto de las bancadas que en general son "dialoguistas" con el Gobierno.

La visión es que hay distritos a nivel nacional donde la UCR es fuerte, como Mendoza, claramente pero en otros donde casi no tiene referentes. Esa pérdida del carácter "nacional", de acuerdo a lo que analizan dirigentes importantes, la debilita para cualquier jugada presente y futura. Es decir, cómo pararse hoy frente al resto de las fuerzas y en las próximas elecciones para jugar dentro de posibles alianzas.

El senador Maximiliano Abad

Abad en ese sentido, ha sido un legislador crítico del gobierno de Javier Milei, y está más cerca de la mirada de que la UCR debe ir dentro de una espacio de centro "progresista" en las elecciones del año que viene y mucho más en 2027. De hecho, su voto a la Ley Bases estuvo en duda hasta último momento que confirmó que votaría a favor en general y eso propició el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel para poder aprobar la ley.

Claro que en medio de estos análisis no queda afuera la disolución de Juntos por el Cambio, es decir la alianza que formaban la UCR y el PRO. Ese situación no tiene vuelta atrás, porque el PRO es una aliado incondicional de La Libertad Avanza mientras que la UCR no. Además, ese partido está en medio de una interna propia: la del presidente partidario Mauricio Macri con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Pero Abad no fue el único que visitó a Cornejo en las últimos días. Hace dos semanas estuvo en Mendoza la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, Carolina Losada. Ambos, lo hicieron en el mismo sentido: ven en Cornejo un líder y aliado en el radicalismo nacional.