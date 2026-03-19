El plan del Gobierno de Mendoza para la sucesión de Alfredo Cornejo

El año que viene, es decir en 2027, se le termina el mandato al gobernador Alfredo Cornejo y en Mendoza, no hay reelección. El Gobierno provincial tiene un plan , pero va más allá de los postulantes que suenan- y se mencionan así mismos-como posibles sucesores.

En realidad quien conoce al gobernador sabe que no le gusta lanzarse por anticipado a apoyar a un candidato u a otro cuando para el año que viene falta mucho tiempo. Es decir meses y hechos políticos que pueden condicionar sus decisiones, respecto a quién será el candidato a sucederlo pero también si la elección será desdoblada o no, con PASO (primaria abierta simultánea y obligatoria) o no. Determinaciones que hoy, aunque quisiera, no son posibles porque la coyuntura económica puede cambiar los planes.

Hay candidatos lanzados. Uno es el intendente de la ciudad Ulpiano Suarez, quien ya ha dicho y viene trabajando desde hace meses para ser el próximo gobernador de Mendoza. No es cornejista pero quiere ser el candidato de Cornejo. El gobernador no ha descartado esta posibilidad.

También Cornejo tiene a su favorito, al ministro de Educación Tadeo García Zalazar, quien ha empezado a blanquear sus intenciones de ser el sucesor. El gobernador siempre ha querido que él sea pero claro que va a depender de cuánto mida para que sea el elegido. Incluso hay quienes dicen que el primer mandatario no descarta a otros ministros para el máximo cargo en Mendoza.

Lo que sí está claro que a pesar de ser parte de la alianza La Libertad Avanza más Cambia Mendoza, Luis Petri, el diputado nacional y exministro de Defensa de Javier Milei, no es el candidato a gobernador de la Casa de Gobierno de Mendoza. Pero habrá que esperar a ver cómo transcurre el año para que el Ejecutivo tome una decisión.

El 2027 para elegir a quién será el sucesor de Alfredo Cornejo

Cornejo no le va a levantar la mano a nadie en 2026. Va a esperar al año que viene, por dos razones. Una, porque no le parece que sea un buen mensaje para la ciudadanía que en el lugar de mostrarse gestionando, se vea metido en temas políticos partidarios, especialmente cuando hay números de la economía nacional que están afectando a Mendoza, como la suba del desempleo.

Por otro lado hay que evaluar la suerte de Milei. Esa a la que está atada Petri. Si la economía no repunta y se profundiza la crisis económica, es muy posible que el Gobierno desdoble las elecciones del año que viene o mejor dicho, utilice la herramienta legal que es la norma provincial que fija que los comicios locales deben ser en una fecha diferente a la de las nacionales.

Seguramente, en ese caso, el elegido será un candidato lo menos parecido a Milei. Pero el tiempo está a favor de todos. Menos de los que se apuran.