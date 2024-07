Ernesto Sanz fija postura sobre las alianzas de la UCR y la lucha antigranizo

Ernesto Sanz tiene una trayectoria en el radicalismo que pocos dirigentes igualan. Fue clave en la conformación de Juntos por el Cambio (la alianza entre la UCR y el PRO, que asegura que finalizó) como presidente de la UCR nacional. Además, fue intendente de San Rafael y senador nacional. Amante de los discursos políticos con argumentos, hace un tiempo que hace silencio sobre los debates de agenda pública. Rompió ese mutisimo y habló con MDZ sobre las alternativas al fin de la lucha antigranizo que decidió el Gobierno provincial. Alerta Spoiler: a diferencia de los últimos años, hoy tiene buena relación con el gobernador Alfredo Cornejo y lo ve como uno de los protagonistas de "un centro progresista que hoy está vacante" a nivel nacional y que cree debe ocupar el radicalismo.

Fue hace unos días a General Alvear a apoyar al intendente Alejandro Molero, en el nuevo sistema que se está discutiendo respecto de la lucha antigranizo.

-¿Qué opinión tiene sobre la lucha antigranizo?

- Creo que es un debate que está mal planteado, no podemos hablar de lucha antigranizo sí o no. El verdadero debate es enorme y es cómo construirmos un esquema público y privado para enfrentar las distintas contingencias climáticas entre las que se encuentra la helada. Quienes conocemos el Sur, sabemos que la helada genera más daño que el granizo. El granizo cae en una zona y produce daño, quizá en un 50% o 60% mientras que en otras no. En cambio la helada produce un daño generalizado. Es como la diabetes para el cuerpo, va generando un daño silencioso.

-¿Habría que pensar en una decisión por regiones?

En ese sentido, creo que luego de la decisión que tomó el Gobierno provincial, no hay que pensar una solución global. Sino, pensar en la provincia y sus distintas regiones. Por ejemplo, hay sectores del Este que no quieren la lucha antigranizo con aviones mientras que en el Sur, los turistas quieren que continúe con los aviones, incluso para mitigar daños sobre cabañas, etc. Por eso creo que hay que definir el tema según las regiones. Tenemos que ir a un esquema público privado, donde en el caso del Sur, los municipios de Alvear y San Rafael pongan fondos, también el Gobierno provincial, junto a los sectores de la comunidad sureña.

¿Qué opina sobre el seguro agrícola?

-Hay un último argumento, que es doloroso y es la cantidad de las unidades económicas no rentables que existen en la provincia, con lucha o sin lucha. En el padrón de regantes del Sur, el 80% son minufundios. Esto quiere decir que hay que buscar una solución a un problema que se arrastra hace 40 años, donde la producción agrícola para seguir trabajando y mientras no haya un cambio en la macroeconomía, necesita un respaldo fuerte del Estado, como ha planteado Cornejo con un seguro que cubra realmente a estos productores. La ventaja de tener a un gobernador como Cornejo es que tiene coraje de ir a fondo con los temas y creo que su decisión fue terminar con la lucha antigranizo como venía hasta acá, no va a dar marcha atrás, y es la oportunidad para q pensar en un sistema inteligente que llegue a los productores pequeños. Y ser concientes de que no estamos hablando de exportadores grandes, sino de pequeños productores en su gran mayoría.

Lo cambio de tema, ¿qué opinión tiene del gobierno de Javier Milei?¿Le irá bien?

- En Argentina es muy difícil hacer cualquier elubración por una cuestión de la realidad socioeconómica. Este Gobierno ha puesto todo el esfuerzo en combatir la inflación. Puede que le vaya bien si lo logra y sino, va a tener consecuencias sociales, económicas y por supuesto electorales. Te cuento un caso personal. Fuimos fórmula para la gobernación con Victor Fayad (el fallecido exintendente de la Ciudad de Mendoza) en 1991. La campaña arrancó en marzo. Todos nos daban como ganador. Pero en septiembre el exministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, anunció el plan de convertibilidad y ganó el peronismo. El escenario en Argentina es siempre cambiable porque está atado a la economía que no es estable.

¿Cómo ve a la UCR nacional?

-Soy muy crítico de la situación de la UCR nacional, en la que ha perdido protagonismo en la escena política. Ha y una falta de conducción y liderazgo. La UCR es como la Nación, nacional y federal. Pero cuando falta lo nacional, cuando se diluye,toman protagonismo los distritos. Puede pasar que haya distritos como Mendoza donde es muy fuerte pero otros donde casi no existe. oer eso creo que hay que recuperar el protagonismo nacional, ocupando la autoposta del centro progresista que nadie está ocupando.

-¿Por lo tanto usted no está a favor de una alianza con Milei?

-No, yo creo que tiene que liderar el centro progresista. Construir esa alternativa. No comparto lo que plantea Luis Petri. En el Congreso, las decisiones más razonables las han tomando los bloques dialoguistas como los de la UCR, no los propios de la Libertad Avanza. Para 2025, la UCR de Mendoza no puede presentar una lista de candidatos a diputados desconocidos como Lourdes Arrieta (LLA). Que si yo fuera diputado estuviera pidiendo su exclusión tras la visita a Astiz.

-Pero Cornejo se ha mostrado cercano a Milei...