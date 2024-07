Lucha antigranizo: uno de los pilotos despedidos criticó fuertemente a la empresa Aemsa

Este martes productores y pilotos de APLA realizaron una movilización desde la zona Este para manifestarse en contra de la reforma del Código de Aguas y la eliminación de la lucha antigranizo. Los pilotos despedidos de la Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa), exigen la restitución de sus funciones y puestos de trabajo y que si la decisión ya está tomada, apliquen el procedimiento preventivo de crisis como corresponde por ley. Al respecto Sebastián Oqui, uno de los pilotos afectados, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM tras la incertidumbre laboral en la que quedaron los 27 aviadores de Aemsa.

"Participamos de la movilización con los productores, fuimos a la Casa de Gobierno", dijo el piloto despedido y expresó que les genera "asombro ver cómo se cambia de relato. De todas maneras esto va a quedar en evidencia a partir de septiembre cuando no cuenten con los aviones y el sistema de mitigación".

Para comprender mejor la situación que atraviesan, Oqui hizo un breve recorrido sobre cómo era el funcionamiento de Aemsa y de qué se trata su trabajo: "Los pilotos de la lucha antigranizo están todo el año trabajando, no es que solamente estamos durante la temporada de tormenta". A modo de ejemplo para graficar su explicación comentó que durante "la época de pandemia, donde se paralizó el transporte aéreo y terrestre a nivel mundial, fueron los aviones de la lucha antigranizo con sus pilotos los que trajeron los primeros reactivos del covid que llegaron a la provincia, respiradores y traslado de toda la gente que tenía cirugías programadas en Buenos Aires".

Agregó que "en contra estación hay dos aviones operativos con guardias las 24 horas que, en esos momentos, también se utilizaron para hacer transporte de órganos en la ciudad de San Rafael. Fueron por lo menos cuatro años. Cuando se creó la empresa, se creó para hacer lucha antigranizo inicialmente y otra actividad aeronáutica". El trabajo de la lucha antigranizo es entre septiembre y abril. En este sentido Oqui sentenció: "No somos culpables los pilotos de que la conducción de la empresa no haya tomado las medidas para hacer trabajar los aviones en contra estación" y aseguró no coincidir en "que digan que los pilotos trabajaban seis meses y los otros seis meses estaban de vacaciones. Eso es mentira".

En total hay 27 pilotos despedidos, hay quienes aseguran que son muchos para cuatro aviones. Sin embargo, Oqui explicó que existe el decreto 877 que establece los tiempos de servicio. "Estos tiempos no los estipula el sindicato, ni nosotros, ni siquiera Aemsa, sino que lo estipula este decreto. Es el Código Aeronáutico que es la ley 17.285".

"En la lucha antigranizo hay comandantes y copilotos por el riesgo del vuelo", dijo y sumó: "En el 2005 hubo un accidente donde se mataron dos compañeros y desde la Junta de Investigadores de Accidentes de Aviación Civil, que ahora es la Junta de Seguridad en el Transporte, se emitió la sugerencia de crear la figura de piloto de seguridad. Sería quien está atento a la comunicación entre la tripulación y el radarista. Cuando este piloto detecta alguna incoherencia entre lo que está haciendo el avión con lo que dijo el radarista, interviene para evitar un accidente. Hay dos pilotos por cada avión y hay cuatro aviones. Tenés la guardia diurna, la guardia nocturna y la guardia de 24 horas de septiembre a abril. Si sacan esa cuenta me gustaría también que me expliquen por qué dicen que sobran pilotos".

Además, Oqui explicó las diferencias con la empresa Aerotec a raíz de las posibilidades que barajaba el intendente de Alvear, Alejandro Molero, de operar dos aviones de la lucha antigranizo y contratar pilotos con contratos de locación para cumplir ese servicio: "Aerotec opera otro tipo de aeronaves y en otras circunstancias. Cuando hay tormenta, los aviones Aerotec no salen del piso. Vuela como rápido a 80 nudos y un avión de la lucha antigranizo vuela a 190 nudos. En tormentas, de día, de noche, en condiciones instrumentales y en una condición adversa de vuelo. Son cosas incomparables".

Resaltó que nada le sorprende ya que "son capaces de hacer cualquier cosa" y destacó la ineficiencia de Aemsa: "No escuché a nadie invitar al presidente Marcelo Japaz, y explicar por qué no hicieron todo lo que dijeron que iban a hacer con la empresa. Se limitaron a decir que era culpa del sindicato y de los pilotos, que habían 27 pilotos para volar cuatro aviones haciendo una comparativa con Aerotec, que vuela otro avión en una condición completamente distinta".

Respecto de los pasos a seguir dijo que están "a la espera de que la Subsecretaría de Trabajo se expida en cuanto al procedimiento preventivo de crisis que no fue de acuerdo a la ley. Si la Subsecretaría de Trabajo no se expide, tendremos que ir al Ministerio de Trabajo de la Nación".

En este sentido indicó que lo que buscan es "que se haga el procedimiento preventivo de crisis de acuerdo a la ley. Porque si la decisión de cerrar Aemsa está tomada, está perfecto. Así como hay que avisarle a los productores con tiempo para que busquen una alternativa de proteger los cultivos, esperábamos lo mismo los pilotos: que nos avisaran con tiempo como para prever empezar a buscar un trabajo".

Finalmente, en cuanto a las expectativas aseguró que “cada piloto está viendo qué rumbo va a adoptar. Con el contexto económico que se vive en el país, la reinserción del piloto es bastante complicada. Lamentablemente la sociedad y, sobre todo, los responsables de esta decisión, van a darse cuenta de la efectividad del sistema cuando no esté más".

