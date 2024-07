El motivo por el que la defensa de Walter Bento se ilusiona con lograr la prisión domiciliaria para el exjuez

Miércoles de definiciones. Durante el transcurso de la jornada -a partir de las 9 hs- se sabrá si la Justicia le otorgará o no prisión domiciliaria al exjuez federal Walter Bento, quien es investigado como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales. En la actualidad, se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo mientras se desarrolla el proceso judicial, pero esto podría cambiar tras una reciente solicitud de sus abogados.

Precisamente, la defensa del Bento solicitó que el Tribunal Oral Federal N°2 le diera el beneficio de prisión domiciliaria para que pudiese atender a su hijo con capacidades diferentes, Facundo Bento, que padece de encefalopatía crónica no evolutiva. Esgrimieron que la esposa de Bento, Marta Boiza, sufrió una fractura de tibia y peroné tras una discusión con el abogado y periodista Jorge Caloiro en el centro comercial Palmares y producto de ello quedó incapacitada para auxiliar a Facundo en sus necesidades cotidianas. No es la primera vez que piden domiciliaria. El mismo Tribunal -compuesto por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas- ya rechazó un pedido para que le otorguen este privilegio. Luego, un mes atrás la La Cámara Federal de Casación Penal tildó de "inadmisible" un recurso presentado por la defensa para revertir la situación.

El Tribunal dará a conocer su decisión este miércoles en la audiencia, pero que no será de debate. A su vez, el Tribunal citó a la representante de la obra social del Poder Judicial, Carolina Aguilera; al Ministerio Pupilar y al Ministerio Público Fiscal. También requirió un informe del Hospital Lagomaggiore que detalle información de la cirugía de la imputada Boiza.

"Es inédito. Hay muy pocos antecedentes en la Justicia Federal de Mendoza de que un debate oral que se haya supeditado la declaración de uno los imputados hasta que no le resolvieran si le dan prisión domiciliaria o no. Es llamativo y extraordinario. no es común", deslizaron fuentes judiciales. Dado esto -es decir, el avance de la particular situación-, la defensa del exmagistrado se ilusiona con conseguir la domiciliaria para su cliente, que fue detenido el 8 de noviembre de 2023, aunque su juicio comenzó prácticamente un año atrás, el 26 de julio.

Los abogados que representan a Bento, Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali, indicaron este último martes que "por disposición de este Tribunal, el Doctor Bento permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo. Mientras que Marta Boiza, está internada con fracturas múltiples en su pierna izquierda en el Hospital Lagomaggiore, producto de las lesiones ocasionadas por una agresión, tal como surge de los certificados médicos acompañados. Hasta que sucedieron los hechos que la damnificaron, Marta Boiza era quien se ocupaba del cuidado y la atención de Facundo Bento, que padece de encefalopatía crónica no evolutiva, por lo que se ve impedido de valerse por sí mismo, requiriendo asistencia para todas las tareas de la vida diaria, como comer, trasladarse e higienizarse", esgrimen desde la defensa del exjuez.

"A todo evento, solicitamos al Tribunal que hasta tanto no se garantice la salud y el bienestar de Facundo, se deje sin efecto la ampliación de la declaración indagatoria de Walter Bento, ya que, frente a los sucesos acaecidos, su detención ha devenido en un trato cruel, inhumano y degradante", sumaron. Y agregaron que los otros dos hijos de Walter Bento, Nahuel y Luciano, (también imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos) "no están en condiciones de hacerse cargo de Facundo porque son rechazados por su propio hermano, quien sólo acepta ser atendido por sus padres".

Marta Boiza y Walter Bento.

La Fiscalía ya rechazó el pedido de domiciliaria

Como era de esperarse, el Ministerio Público Fiscal dictaminó el rechazo del pedido de prisión domiciliaria para Bento y advirtió la existencia de "riesgo procesal".

"La existencia de una acusación referida al delito de asociación ilícita, a quince casos de cohecho y a los delitos de prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba, no solo da cuenta de la gravedad y pluralidad de ilícitos atribuidos a Bento, sino que también demuestra la imposibilidad de una condena cuyo cumplimiento pueda ser dejado en suspenso", dice el escrito.

El documento firmado por la fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza, María Gloria André, también indica que "el Tribunal debe tener presente que a Bento (como ya fue señalado también por este Ministerio) se le imputan, entre otros hechos, diferentes actos de perturbación del proceso y de la investigación. La circunstancia de que esos actos se encuentren comprendidos en la acusación y, en consecuencia, se ventilen actualmente en el proceso, no implica que no deban valorarse al analizar la necesidad de la medida de coerción dispuesta respecto del imputado. Al contrario, ello demuestra que la posibilidad de entorpecimiento del proceso es un dato objetivo y con sustento en las constancias de la causa y no una mera conjetura".

"Es así que, desde la óptica de la Fiscalía, existe una serie de parámetros objetivos que indican la existencia de un elevado riesgo procesal que es necesario neutralizar mediante la prisión preventiva de Bento en la modalidad en la que actualmente se cumple (...) La primera conclusión es que el riesgo procesal que se verifica respecto de Walter Bento impone que se rechace el pedido de prisión domiciliaria solicitado. Junto a ello, debemos señalar que una eventual sustracción de Bento a las obligaciones de sometimiento al proceso y al cumplimiento de las sanciones que, también eventualmente, podrían imponerse a la finalización del juicio, es susceptible de comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, lo que impone que cualquier morigeración de las medidas cautelares dictadas con el fin de asegurar aquellos extremos deba ser analizada con particular cuidado", agrega.

"No pasan por alto las dificultades que la lesión de Marta Boiza pueden implicar para los cuidados que necesita su hijo Facundo ni, en general, para toda la dinámica familiar. Pero debe tenerse presente que la justificada privación de la libertad de una persona provoca necesariamente una alteración o modificación de la organización familiar. Ello sucede en todos los casos. El único límite que tiene el Estado es que las consecuencias que dicha medida de restricción de la libertad sea de naturaleza tal que termine afectando derechos elementales de terceras personas. Y en el presente caso, considerando que Facundo Bento tiene dos hermanos mayores de edad, que reside en la vivienda familiar y que, de acuerdo con lo informado por la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, cuenta con cobertura de salud, no se advierte que las alteraciones en la dinámica familiar que producen la detención de su padre y la lesión de su madre sean, en sí mismos, factores que comprometan sus derechos fundamentales y que no puedan ser atendidos de otra forma", continúa en otro tramo

Y concluye que "la concesión de la prisión domiciliaria a una persona que se encuentra acusada de graves delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública por razones que, aunque comprensibles en cualquier caso, no implican en el particular una vulneración de derechos fundamentales de terceras personas, generaría además una intolerable situación de inequidad frente a otras personas que se encuentran privadas de su libertad bajo el régimen de prisión preventiva y cuyas dinámicas familiares también se encuentran afectadas en virtud de la detención de uno de sus miembros".