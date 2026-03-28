Un ministro de Kicillof descalificó a Javier Milei tras sus dichos por el fallo de YPF: "El perturbado mental salió a echar culpas"

El ministro de Gobierno bonaerense , Carlos Bianco , cruzó con dureza al presidente Javier Milei por sus declaraciones tras el fallo en Estados Unidos por la expropiación de YPF . El funcionario cuestionó que el mandatario apuntara contra el kirchnerismo en lugar de celebrar la resolución favorable al país: “El perturbado mental del Presidente en vez de festejar esto, salió a echar culpas”, lanzó en declaraciones radiales.

La polémica se desató luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocara la sentencia de primera instancia, lo que evitó que la Argentina tuviera que afrontar un pago superior a los 16.100 millones de dólares y dejó a YPF sin responsabilidad en el proceso de estatización.

Si bien el fallo fue valorado de manera transversal en el arco político, el Gobierno nacional adoptó una postura crítica hacia la gestión que impulsó la expropiación. En ese marco, Milei cargó contra Axel Kicillof —a quien calificó como “inútil” e “imbécil”— y contra Cristina Fernández de Kirchner , a quien tildó de “corrupta y presidiaria”.

El presidente profundizó esa línea en un mensaje posterior, donde rechazó que el resultado judicial pueda ser atribuido a la administración que llevó adelante la nacionalización. “Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”, sostuvo, al tiempo que acusó a la dirigencia de ese período de haber conducido al país a “una aventura suicida”.

Desde el kirchnerismo, las respuestas no tardaron en llegar. Bianco defendió la legalidad del proceso de estatización al afirmar que se realizó “de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes de expropiación vigentes”, y cuestionó el rol de los demandantes. “El problema acá fue que un grupo de fondos se presentó haciendo shopping en un juzgado que es bastante conocido por nosotros que tiene una predisposición particular hacia los intereses de los fondos buitre”, señaló.

En ese sentido, el funcionario consideró que el fallo de segunda instancia ratifica la posición histórica del Estado argentino. “Es lo que dijo ayer la segunda instancia que lo juzgó en Estados Unidos”, remarcó, y acusó al Presidente de intentar construir un relato político: “Lo único que hizo el gobierno actual fue continuar con la línea de defensa que se había establecido desde que el juicio empezó, o sea, que no hizo nada nuevo”.

Si bien reconoció la continuidad de la estrategia judicial, Bianco planteó que el contexto requería otra actitud política. “Se le concede y agradece haber mantenido la defensa del Estado, pero no era un momento para tratar de sacar una ventaja política”, sostuvo, y agregó que la ocasión debía servir para destacar una política de Estado frente a un litigio de alto impacto económico.

Finalmente, el ministro vinculó la expropiación con el desarrollo del sector energético, al destacar el crecimiento de Vaca Muerta. Según argumentó, la nacionalización de YPF permitió impulsar inversiones clave en hidrocarburos: “Fue una gran decisión estratégica que genera muchos beneficios a futuro para nuestro país”.

En ese marco, dijo que el líder libertario debería reconocer el valor de aquella medida en lugar de utilizar el fallo para confrontar políticamente. “No es cuestión de pedir perdón. Tiene que reconocer que fue una decisión estratégica y que estaba bien hecha la forma en que se nacionalizó”, cerró.