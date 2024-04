Walter Bento seguirá preso: ratifican la prisión preventiva

El Tribunal Oral 2 de Mendoza decidió mantener la prisión preventiva y Walter Bento seguirá Preso. Así lo determinó en una resolución que ajusta la decisión a lo que le pidió la Cámara de Casación Penal la semana pasada. Al mismo tiempo, rechazó la recusación que presentó la defensa de Walter Bento y la posible libertad del exjuez se demora. Los defensores de Bento habían recusado a las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas, a cargo del juicio oral, pero el pedido fue rechazado de plano.

En medio de los debates procesales, esta semana se retoman las audiencias. Aunque se había puesto en duda la continuidad, todo indica que el juicio seguirá.

La semana pasada la Cámara de Casación Penal declaró nula la resolución del Tribunal que había ordenado la detención de Walter Bento y, de esa manera, se abría una posibilidad de que sea liberado. Así lo pidió la defensa del exjuez, pero ese pedido fue rechazado y las juezas ajustaron la resolución a lo pedido por la Cámara. "TENER POR CUMPLIMENTADO el dictado de nuevo pronunciamiento con ajuste a lo señalado en la disposición de reenvío encomendado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ... Mantener la prisión preventiva de Walter Ricardo Bento, ordenada por el Dr. Eduardo Puidéngolas, juez competente al momento de su dictado", dice la nueva resolución..

En paralelo, el sábado pidieron que las juezas sean apartadas. "RECHAZAR IN LIMINE el planteo de recusación de las Juezas de Cámara, Dras. Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas, interpuesto por la defensa del imputado Walter Ricardo Bento", dice la resolución del Tribunal Oral.

Bento, frente al Tribunal que lo juzga y que no será apartado.

Las juezas desestimaron el pedido con duros argumentos. "Éste resulta ser un caso más de los ilustrados que, por intermedio de la recusación impetrada fundada en una mera disconformidad o arbitrio de la parte, no resulta procedente ni válida para apartar a magistradas que intervienen en el proceso en su carácter constitucional de juezas designadas para intervenir, de acuerdo a la normativa vigente", argumenta la resolución. "Las recusaciones manifiestamente improcedentes, como la que aquí se intenta, deben desestimarse de plano. Tienen ese carácter aquellas que, invocando temor de parcialidad, se fundan realmente en una discrepancia con las decisiones jurisdiccionales adoptadas", agregan.

Walter Bento está acusado y es juzgado por asociación ilícita, cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, fue destituido por mal desempeño en un juicio político realizado el año pasado. Allí se determinó la quita de privilegios, como la inmunidad de arresto. Para los defensores no se habían agotado todas las instancias. La Cámara de Casación había accedido al reclamo, pero las juezas dictaron la nueva orden ajustada a lo pedido por Casación.

La decisión

En su decisión, las juezas hacen un raconto detallado del proceso por el cual Bento fue destituido y perdió los fueros. Además, agregan los argumentos del pedido de liberación de la defensa de Bento y la respuesta del Ministerio Público Fiscal, que sugiere que la orden de detención dictada por el Tribunal "es acertada y ajustada a derecho y, por ello, debe ser mantenida".

En el análisis propio, las juezas del Tribunal desarrollan en profundidad los alcances del juicio político y las diferencias con el proceso penal. En ese sentido, explican que las definiciones del juicio político son inapelables y no deben ser confundidas con los procesos penales y, menos, medir un proceso con la vara del otro. "El precepto referido no es aplicable y, por ende, no se suspenden los efectos del resolutivo del Jurado de Enjuiciamiento solo por no encontrarse denegado el recurso de queja en trámite ante el Máximo Tribunal". "El proceso de remoción de un magistrado tiene una naturaleza esencialmente política, cuyo objetivo reside, antes que en sancionar al acusado, en determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad. Esa especificidad explica que el juicio político no pueda equipararse llanamente a una causa judicial", argumentaron. Esos datos son relevantes porque Bento perdió sus privilegios en el juicio político, instancia sobre la que los jueces no tienen potestad natural para intervenir.

Para las juezas, la decisión de la Cámara de Casación Penal no supone la posibilidad de liberación de Bento. De hecho, aseguran, podría haberlo pedido y no lo hizo. "Se no se desprende de la sentencia casatoria la orden de libertad del encausado. Adviértase incluso que, como destaca el voto concurrente del Dr. Carbajo, su opinión coincidente con el voto del Dr. Mahiques, no implica ingresar al fondo del asunto. Se impone, por tanto, concluir que la Cámara Federal de Casación Penal, no obstante tener atribuciones para ordenar la inmediata libertad del recurrente, no lo hizo ni se expidió a su respecto", explican.