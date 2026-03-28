Alfredo Cornejo envió un paquete de nombramientos en puestos clave de la Justicia

El gobernador Alfredo Cornejo envió un paquete de postulaciones para cargos en la Justicia en espacios clave que estaban vacantes. Se trata de jueces penales que integrarán los tribunales colegiados y que, para el enfoque de la política criminal, son relevantes. En total se enviaron los pliegos de cinco jueces penales para tribunales colegiados, que se suman además a otros cargos.

Los Tribunales Colegiados reemplazaron a las antiguas cámaras del Crimen. En la primera circunscripción judicial hay dos tribunales de 12 integrantes cada una. Pero había puestos vacantes. Ahora Cornejo ocupa 4 de esos cargos vacantes en el Gran Mendoza.

Para el Tribunal Colegiado Número 2 Alfredo Cornejo propuso a Fernando Federico Martínez, Gabriel Bragagnolo y Juan Manuel Pina González. Esos tres cargos ocuparían las vacantes que hoy son cubiertas con conjuezas.

También elevó el pedido de acuerdo al Senado para ocupar tres cargos en la Tercera Circunscripción Judicial, es decir el Este de la provincia. Allí los elegidos son Federico Montero y Ezequiel Vachelli para ocupar dos cargo en el Tribunal Penal Colegiado, en tanto que se propuso en cargo para la justicia de familia de la misma zona a Pablo Gaviola.

Por duración en el poder el proceso político que encabeza Alfredo Cornejo tuvo como impronta designar a gran parte de los jueces, fiscales y defensores que hoy ejercen cargos en Tribunales.

Además, el propio Cornejo impulsó reformas estructurales en el sistema. Modificó todos los códigos de procedimiento, la ley del Ministerio Público y hasta el sistema en que se estructura el fuero penal. Allí, por ejemplo, fue cuando se desarticularon las Cámaras del Crimen y se colegió todo el sistema penal.

El proceso de selección de los jueces comienza en el Consejo de la Magistratura, donde se rinden exámenes escritos y orales. Luego, tras la ponderación de ese organismo el Gobernador tiene la potestad de elegir. Luego el Senado debe ratificarlos o no en sesión secreta. El Consejo, organismo clave, tiene participación de jueces, políticos y profesionales del derecho.