La Cámpora no se quiere quedar afuera del período de reorganización interna que atraviesa el peronismo mendocino

El peronismo mendocino sigue adelante con su plan para levantar su imagen y reorganizarse de cara a los comicios legislativos de 2025 y, asimismo, la renovación de autoridades partidarias a fin de año. Es pertinente recordar lo ocurrido en las elecciones 2023, donde el justicialismo tuvo su peor performance electoral en años con apenas 15% de los votos. En dicha ocasión, terminó en tercer lugar, alejándose así de la lucha por la Gobernación, perdiendo bancas en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes y generando una significativa pérdida de poder político.

Lo cierto es que los peronistas intentan hacer borrón y cuenta nueva, considerando que -más allá de sus últimas actuaciones electorales para el olvido- se trata de un espacio histórico en el país y con herramientas que le darían la posibilidad de resurgir. No obstante, las disputas internas continúan siendo un tema de conversación en los pasillos justicialistas. La Cámpora, que tiene detractores puertas adentro, no quiere claudicar y este lunes dio una muestra de ello al participar en un evento a través de su máxima figura en la actualidad, la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

?? Gracias a los compañeros y compañeras del PJ Godoy Cruz por invitarme al ciclo de debates políticos "Contextos y Desafíos", para encontrarnos y analizar la realidad nacional, provincial y departamental.



Hay mucho por hacer y es fundamental participar de estos espacios de… pic.twitter.com/zuE5XU2uAM — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) July 23, 2024

Como contó MDZ, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, es uno de los que elevó el perfil públicamente y que quiere ganar protagonismo en la escena peronista. Con el apoyo -a veces en cubierto, a veces no tanto- del exvicegobernador Carlos Ciurca y de gran parte del sector de los intendentes, Stevanato convocó semanas atrás a un locro en el quincho del Centro de Empleados de Comercio (CEC). Desde Maipú deslizaron en aquella ocasión que en el acto "se reconoció que se cometieron errores" y que "hubo autocríticas fuertes de la última elección". "Se arengó a buscar a quienes se alejaron del partido, pero no hubo una bajada línea de programa", aseguraron.

Ese día también hubo chicanas dirigidas a La Cámpora, con dedicatoria incluida a la senadora Fernández Sagasti. "Que se dedique a Buenos Aires, pero que no moleste acá en Mendoza", coincidieron algunos de los presentes en medio de una interna partidaria que no da tregua.

No es nada nuevo aseverar que gran parte del camporismo tiene chispazos con el ala de Stevanato/intendentes. Pero -como fue mencionado previamente- todo indicaría que desde el espacio que tiene como referente a nivel nacional a Máximo Kirchner no dará el brazo a torcer. Este lunes, Anabel Fernández Sagasti participó en un conversatorio organizado por el Partido Justicialista de Godoy Cruz bajo el título "Debate político en Godoy Cruz: contextos y desafíos".

Si bien el PJ de Godoy Cruz tiene a un ciurquista como presidente -Gustavo Zamarian-, la charla convocada da a entender que La Cámpora no quiere salir de la conversación ni "quedarse en Buenos Aires" como sugieren quienes no adhieren a Fernández Sagasti y su equipo.

"Participaron 80 compañeros. Anabel habló de los desafíos que tenemos los peronistas tanto a nivel nacional como provincial y departamental. Sobre cómo armarnos y construir para intentar recuperar la provincia y municipios", relataron fuentes ligadas al camporismo. La interna, un tema prácticamente ineludible, fue abordada, pero "para ver un armado a futuro", agregaron.

"Ella está teniendo un perfil un poco más bajo y armando reuniones sin fotos... Es un armado territorial, que es lo que planteó Cristina (Fernández de Kirchner) para volver a las bases. Los que dicen que se tiene que quedar en Buenos Aires están bastante errados y alejados de la realidad", deslizaron a este medio allegados peronistas.

uD83DuDDE3 CONTEXTOS Y DESAFÍOS | Debate político en #GodoyCruz



?uD83CuDFFC Este lunes 22/7 a las 20 hs nos encontramos en la sede de nuestro @PJGodoyCruz (Antonio Tomba 115) para seguir debatiendo y en esta oportunidad nos acompaña la compañera Senadora Nacional por Mendoza @anabelfsagasti. pic.twitter.com/Jhrd8tzAyB — La Cámpora Godoy Cruz (@LaCamporaGC) July 20, 2024

Otra línea interna que se ubica un poco más en la ancha avenida del medio es la del diputado nacional Martín Aveiro. El exintendente de Tunuyán tiene una postura un poco más "conciliadora" -si se quiere decir- y critica el clima de guerra fría actual. "Hoy parte del peronismo está generando todo tipo de rosca política pensando pura y exclusivamente en el proceso interno. El peronismo mendocino tiene que volverse a construir. He visto y escucho a muchos que hablan de reconstruir, pero tiene que construir un esquema nuevo. Hay personas que están más preocupadas por diferenciarse en un proceso interno que verdaderamente entender que si no ganamos no es por los procesos internos, sino justamente porque no somos capaces de mostrarle a la sociedad que somos válidos para gobernar", sostuvo en una reciente entrevista brindada a este diario.

Incluso, Aveiro también se sumó a la tendencia de los conversatorios e hizo una "mateada" el mismo día que Stevanato llevó adelante su almuerzo patrio en el CEC. El tunuyanino insiste en hoy en día el peronismo no puede darse el lujo de hacer una selección minuciosa de sus integrantes porque "no sobra nadie". "La verdad es que el peronismo sacó 15 puntos y no le sobra ni uno. Esto no quiere decir que esté a favor del kirchnerismo, todo lo contrario", fueron sus palabras.