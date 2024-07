El locro peronista al que convocó Matías Stevanato para revitalizar a un PJ golpeado

El peronismo de Mendoza empieza a moverse lentamente de cara al 2025 con un objetivo claro: levantar su imagen tras lo ocurrido en las elecciones 2023, donde tuvo su peor performance electoral en años. Un sector justicialista que tiene a la cabeza al intendente maipucino, Matías Stevanato, convocó a un locro por el Día de la Independencia y los comicios de medio término del próximo año y la renovación de autoridades partidarias a fin del año corriente no fueron un tema esquivo entre los asistentes.

El almuerzo patrio se hizo en el camping del Centro de Empleados de Comercio (CEC) -con el secretario general del sindicato. Fernando Laigorria, como anfitrión- y contó con la participación de más de 250 personas. No estuvo ninguno de los jefes comunales que integran el famoso sector de "los intendentes", que al día de hoy tienen un particular vínculo con el exvicegobernador y armador justicialista Carlos Ciurca (aunque algunos quieren desligarlo de la organización del evento).

No obstante, todos enviaron a gente de su confianza. Por ejemplo, acudieron diferentes legisladores que responden a los hermanos Omar y Emir Félix (San Rafael), Fernando Ubieta (La Paz), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Edgardo González (Lavalle). También se apersonaron dirigentes del Gran Mendoza, otros relacionados al ala de Guillermo Carmona e integrantes del Movimiento Evita.

"Es una movida del inicio de un proceso pre 2025, donde se renuevan la mitad de las Cámaras. Ese es el fin. Los discursos que hubo en el locro apuntan a eso. Stevanato quiere empezar a posicionarse por el peronismo mendocino, aunque él dijo que no era para ningún tipo de cargo, sino para acompañar desde la municipalidad a la provincia en el armado futuro para ganar intendencias y también la Gobernación", deslizó una fuente peronista acerca de las razones que motivaron el desarrollo de la actividad. A su vez, chicaneó a La Cámpora. "Que Anabel Fernández Sagasti se dedique a Buenos Aires, pero que no moleste acá en Mendoza", coincidieron algunos de los presentes en medio de una interna partidaria que parece no dar tregua.

"Se inició con locro y empanadas en el quincho del camping", aseveró dicho allegado peronista, que agregó que con esto se apunta a "mover las bases". Stevanato -el único orador de la jornada- estuvo acompañado por sus asesores y colaboradores.

Por otro lado, desde Maipú deslizaron que en el acto "se reconoció que se cometieron errores" y que "hubo autocríticas fuertes de la última elección", en la cual el PJ terminó en tercer lugar, alejándose así de la lucha por la Gobernación y perdiendo bancas en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes. "Se arengó a buscar a quienes se alejaron del partido, pero no hubo una bajada línea de programa", aseguraron.

En una reciente entrevista a MDZ, Matías Stevanato se refirió a lo que se avecina en el peronismo. "Imagino un frente que no sólo sea integrado por el PJ, sino mucho más amplio, muy parecido a Hacemos de Córdoba (con el gobernador Martín Llaryora). Ese frente me llama la atención. El PJ como columna vertebral abrazando a muchos partidos que los puede llegar a unir no una alianza electoral sino un proyecto de Gobierno. Que no sea electoral porque la sociedad nos reclama otra cosa. Para mi la sociedad nos pide que apueste al diálogo y que tenga un proyecto que seduzca a los mendocinos, un proyecto que vuelva a hacer crecer a Mendoza, A mí me gustaría ser parte de ese proceso. Creo que hay muchos dirigentes para integrarlo".

Sobre el PJ mendocino, ponderó a los intendentes y exjefes comunales y los mencionó como los "peronistas que gobiernan". En esa línea lanzó: "Si uno lo analiza por fuera del peronismo, podemos decir que es una situación complicada la que está viendo, pero yo que soy un tipo que tiene esperanza y mucha fe, podemos decir que vienen buenos tiempos para el PJ".

"El peronismo está generando un proceso de recambio generacional muy importante y hay muchas ganas de participar. En eso, obviamente se van a dar algunas discusiones, pero yo veo dirigentes, como Flor, la intendenta de Santa Rosa; Fernando Ubieta, el intendente de La Paz; Emir Félix, Omar, Martín Aveiro, Emir Andraos. Toda gente con gestión, el año pasado fue un año difícil para el PJ y les fue muy bien en las elecciones. El 24 de septiembre no le fue bien al PJ en las elecciones generales peronistas. Creo que el futuro del peronismo está en esos dirigentes que gestionan, que trabajan y que le demuestran a los vecinos que pueden concretar los sueños que tienen", expresó.