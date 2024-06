El intendente del PJ que ya habla de armar frentes amplios con otros partidos

El intendente de Maipú, Matías Stevanato (PJ) postuló un futuro próximo esperanzador para el peronismo mendocino y, en ese sentido, apostó a la construcción de un frente que trascienda lo electoral "muy parecido a Hacemos de Córdoba", sostuvo en diálogo con MDZ, en referencia a la alianza que comanda el gobernador cordobés Martín Llaryora. Además, elogió a la nueva generación de dirigentes entre los que no sólo mencionó a sus colegas peronistas sino también a referentes de otros partidos cuya característica es "el diálogo".

"Imagino un frente que no sólo sea integrado por el PJ, sino mucho más amplio, muy parecido a Hacemos de Córdoba, ese frente me llama la atención. El PJ como columna vertebral abrazando a muchos partidos que los puede llegar a unir no una alianza electoral sino un proyecto de Gobierno. Que no sea electoral porque la sociedad nos reclama otra cosa, Para mi la sociedad nos pide que apueste al diálogo y que tenga un proyecto que seduzca a los mendocinos, un proyecto que vuelva a hacer crecer a Mendoza, A mi me gustaría ser parte de ese proceso. Creo que hay muchos dirigentes para integrarlo", sostuvo el jefe comunal lanzando por primera vez después de muchos meses una definición político partidaria.

Hay que tener en cuenta que el domingo 23 de junio, Stevanato fue el único dirigente mendocino que felicitó públicamente al nuevo intendente de Río Cuarto tras su triunfo electoral."Felicitaciones a @Guillederivas por su victoria en las elecciones de Río Cuarto! El trabajo de @MartinLlaryora y@Hacemosuxcba ha sido fundamental para alcanzar los acuerdos necesarios y gestionar la gran provincia de Córdoba", afirmó a través de la red social X, dejando en claro para dónde mira también hacia dentro del PJ nacional.

Sobre el PJ mendocino, ponderó a los intendentes y exjefes comunales, y los mencionó como los "peronistas que gobiernan". En esa línea de análisis lanzó: "Si uno lo analiza por fuera del peronismo, podemos decir que es una situación complicada la que está viendo, pero yo que soy un tipo que tiene esperanza y mucha fe, podemos decir que vienen buenos tiempos para el PJ. El peronismo está generando un proceso de recambio generacional muy importante y hay muchas ganas de participar. En eso, obviamente se van a dar algunas discusiones, pero yo veo dirigentes, como Flor, la intendenta de Santa Rosa; Fernando Ubieta, el intendente de La Paz; Emir Félix, Omar, Martín Aveiro, Emir Andraos. Toda gente con gestión, el año pasado fue un año difícil para el PJ y les fue muy bien en las elecciones. El 24 de septiembre no le fue bien al PJ en las elecciones generales peronistas. Creo que el futuro del peronismo está en esos dirigentes que gestionan, que trabajan y que le demuestran a los vecinos que pueden concretar los sueños que tienen".

El intendente Matías Stevanato.

Pero además, Stevanato expresó a este diario que lo que viene para la provincia es una "nueva generación de dirigentes" que mantienen diálogo a pesar de ser de otros partidos. De hecho, consideró que esos dirigentes serán "las primeras líneas de sus fuerzas" y en ese sentido blanqueó con qué dirigentes tiene conversaciones para "ayudar a que Mendoza crezca", como considera que será el nuevo escenario político próximo en la provincia.

"Tengo esperanza en el PJ y también en las otras fuerzas. Veo dirigentes del PRO como (el actual intendente de Luján de Cuyo y el ex jefe comunal) Esteban Allasino y Sebastián Bragagnolo, que apuestan al diálogo. En el radicalismo, Ulpiano Suarez (intendente de Ciudad de Mendoza); el presidente de la Cámara de Diputados, Peti Lombardi y (el vicerrector de la UNCUYO)Gabriel Fidel desde la Universidad. Son dirigentes que van a ayudar que Mendoza salga adelante. Todos van a ser las primeras líneas de una dirigencia que va a apostar al diálogo. Creo que el PJ tendrá chances en el 2027 con dirigentes que quieren comerse la cancha y con otros dirigentes con experiencia que quieren colaborar, Soy un convencido de que no sobra nadie en el PJ, los necesitamos a todos. Siempre priorizando los intereses de los mendocinos, con un proyecto colectivo que nos vuelva a dar un gran sentido de pertenencia que teníamos antes", dijo aunque dejó en claro que cada dirigente hará lo suyo desde su sector.