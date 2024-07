Martín Aveiro: "Hoy parte del peronismo genera todo tipo de rosca política pensando pura y exclusivamente en el proceso interno"

El peronismo mendocino todavía no se recupera del todo del cachetazo electoral que sufrió en las elecciones provinciales del 2023. Tuvo su peor performance de la historia, cosechando apenas 15% de los votos y quedando así como tercera fuerza por detrás de La Unión Mendocina (demarchismo). A partir de ese momento, diferentes dirigentes comenzaron a diagramar cómo lograr barajar y dar de nuevo en el futuro cercano. Si bien falta tiempo para el próximo desafío electoral -es decir, los comicios legislativos 2025-, el justicialismo local empieza a considerar posibilidades, aunque con rispideces internas como condimento.

"Hoy parte del peronismo está generando todo tipo de rosca política pensando pura y exclusivamente en el proceso interno", sostuvo a MDZ el diputado nacional y exintendente de Tunuyán, Martín Aveiro, quien cuestionó que haya personas en el justicialismo que "estén más preocupadas por diferenciarse en un proceso interno". Esto último se da en el medio de peleas dentro del armado del partido, donde peronistas autocatalogados como "tradicionales" se encuentran enemistados con kirchneristas del núcleo duro o mayoritariamente identificados con La Cámpora. Pero para Aveiro "no sobra nadie" en el partido, por lo que ninguno "se puede dar el lujo" de decir quiénes deben estar y quiénes no.

"El peronismo mendocino tiene que volverse a construir. He visto y escucho a muchos que hablan de reconstruir, pero tiene que construir un esquema nuevo. Hay personas que están más preocupadas por diferenciarse en un proceso interno que verdaderamente entender que si no ganamos no es por los procesos internos, sino justamente porque no somos capaces de mostrarle a la sociedad que somos válidos para gobernar. La verdad es que el peronismo sacó 15 puntos y no le sobra ni uno. Esto no quiere decir que esté a favor del kirchnerismo. Todo lo contrario.Vengo trabajando aparte y hemos hecho algunas cosas diferentes en el Congreso", dijo. Por ello, objetó que el objetivo sea "ver cómo hacemos para diferenciarnos en un proceso interno y ver con cuántos legisladores se quedan en algún distrito".

Para el ex jefe comunal oriundo del Valle de Uco, "el peronismo tiene que construir algo que verdaderamente no esté pensado y procesado solo para un proceso interno, sino entender por qué no nos vota la sociedad mendocina y el departamento donde no somos gobierno. Vos podés poner a Messi de candidato a gobernador, pero si no llevás procesos inteligentes en municipios donde no sos gobierno como Guaymallén, Capital, Godoy Cruz, Rivadavia, Junín, San Martín, etc., no alcanza. Tenés que llevar un equipo porque cuando vos elegís un gobernador pesa mucho la cercanía y la empatía que tiene la gente con el candidato a intendente, que es clave para acompañar. Y eso se nota porque cuando hay buenas gestiones, los gobiernos no cambian. Pongo un ejemplo: Tunuyán no es un departamento peronista. La gente vota la gestión. La última elección mía como candidato a intendente sacamos 75%. Votaron radicales, PRO, demócratas, libertarios y peronistas. Hay 3000 afiliados peronistas afiliados. Entonces lo que te das cuenta es que cuando el proyecto alcanza a la mayoría de la gente, te acompañan y el peronismo lo que tiene hacer es construir eso. Hoy gran parte está procesando, armando o generando todo tipo de rosca política pura y exclusivamente pensando en el proceso interno".

Al día de hoy el justicialismo cuenta con seis intendencias: Maipú, San Rafael, Tunuyán, Malargüe, Santa Rosa, Lavalle y La Paz. Usualmente se habla de un subgrupo denominado la "mesa de intendentes". No obstante, para Aveiro "no es un sector". "La mesa existió toda la vida. Yo estuve mientras era intendente. Compartimos muchísimas cosas y tengo buena relación con todos. Pero la mesa es justamente para gestionar. Ahora, como espacio político, cada uno está en su juego. Puede haber dos unificados. Los Félix son los hermanos Félix, Celso Jaque está por un lado, Emir Andraos trabaja conmigo... Vengo planteando que dejemos de preocuparnos en cómo diferenciarnos para afuera y que coordinemos un buen proyecto para que la gente nos crea. Los Félix, Stevanato, etc., arman un buen proyecto y lo muestran ejecutando. Celso recuperó Malargüe y Destéfanis y Ubieta sostuvieron sus departamentos. No es solamente ir a un barrio humilde o a un club, sino juntarse con empresarios y comerciantes blanqueándoles el destino al que queremos ir".

Flor Destéfanis, Celso Jaque, Omar Félix, Emir Andraos, Fernando Ubieta y Matías Stevanato. Foto: MDZ.

A modo de crítica, indicó: "Si nosotros en los demás municipios donde no somos gobierno, nos juntamos solo dos semanas antes de las elecciones para ver cuál es la mejor lista o para ver a quién ponés intendente, pero no cuando te importan intendente, sino para ver a quién pone el legislador o concejal que es el que va a entrar. Y después tenés siete listas peleando por un concejal. Eso es lo que hay que romper de una vez por todas y eso es lo que ando haciendo yo sin hablar de nadie, sin pelearnos con nadie, sino sumando mucha gente que no se siente identificada de un lado o de otros. Estamos armando un gran proyecto técnico pensando y proyectando lo que queremos para Mendoza en algunos departamentos".

El exvicegobernador Carlos Ciurca (2011-1015) sigue siendo uno de los armadores más activos del partido. Muchas veces se lo nombra como un actor en la sombras, aunque para Aveiro "no lo está. Ejecuta". "Tiene su rol y está bien de acuerdo a quién se lo permita también. Cada uno sabe lo que hace. No está mal que tome decisiones si se lo han permitido o si se lo ha ganado porque tiene más legisladores. No sé. Insisto en el que peronismo no sobra nadie y no se puede dar el lujo de decir 'Anabel (Fernández Sagasti) ya está, Stevanato no, los Félix llevan mucho tiempo'. El gran desafío es que entendamos si la discusión es ser cuatro legisladores...", declaró.

Por otro lado, aseguró: "Tenemos que hablar de un proyecto. En un diario decía que la fórmula del gobernador de Córdoba posiblemente va a hacer un gran encuentro sin el kirchnerismo. Fantástico... A mí el título me gustaría que dijera que hay mendocinos peronistas que están planificando sobre el sector productivo o que plantean una alternativa para la lucha antigranizo". Es que hizo referencia, puntualmente, a una cumbre peronista que se llevará a cabo en Mendoza y que tendrá como protagonista al mandatario provincial cordobés, Martín Llaryora, una figura que el PJ local quiere imitar para emular un peronismo no dependiente de las decisiones que se tomen en Buenos Aires y con arraigo más local.

Martín Aveiro, que este último 9 de Julio desarrolló una actividad partidaria en simultáneo al sugerente locro peronista convocado por el maipucino Matías Stevanato, hizo mención también a la renovación de autoridades del PJ a fines de 2024. "No sé. Tampoco me muero", contestó ante la consulta sobre si se anotaría en la Presidencia. "Creo que Stevanato, Ubieta u Omar Félix podrían ser presidentes. Tiene que ser uno de los intendentes. Obviamente los que tienen antigüedad en el cargo para darle dinámica y movilidad. También para ponerse por encima de esta diferenciación y entender que en el peronismo no sobra nadie. Hay que mostrar que somos capaces de gobernar Mendoza cuando se cumplan 12 años de radicalismo en 2027", sostuvo el tunuyanino.