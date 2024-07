Javier Milei y Victoria Villarruel, cada vez más lejos: poco diálogo, egos e incertidumbre

El vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel es por demás tenso, y a pesar de que existía un pacto de silencio, las fracturas quedaron expuestas públicamente la semana pasada, cuando el libertario expresó que el posteo en contra de Francia "no fue feliz". Hasta el lunes por la noche, la fórmula presidencial no había intercambiado ni siquiera mensajes de WhatsApp, pero volverán a verse las caras en la inauguración de La Rural.

"No fue un tuit feliz. Por las cuestiones deportivas, tenés que ir por el lado deportivo y no generar un quilombo institucional en términos diplomáticos'', señaló el presidente tras las acusaciones de Villarruel contra Francia, al que tildó como un "país colonialista". Karina Milei, la hermana y secretaria General de la Presidencia, fue quien "solucionó" los tantos, luego de reunirse con el embajador de Francia, Romain Nadal.

Lo cierto es que en Balcarce 50 no tienen problema en decir que la presidenta del Senado es una "mujer difícil", con la que no tienen mucho diálogo, algo que se nota a simple vista: a las dos últimas reuniones de Gabinete Villarruel no asistió, no fue al Pacto de Mayo por un supuesto estado gripal y tampoco tuvo contacto con el Ejecutivo tras lo ocurrido con Francia.

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, es el único que tiene un diálogo fluido con ella, que no se habla cotidianamente con Milei, no tiene relación con Karina ni tampoco con Santiago Caputo, el asesor estrella del Gobierno.

El posteo de Villarruel contra Francia, en defensa del jugador de la Selección, Enzo Fernández.

Desde Casa Rosada advierten que la vicepresidenta tiene "agenda propia" y aseguran que aunque "tiene buena imagen, no le da" para ocupar el lugar que tiene actualmente Milei. No desmienten una guerra de egos, y anticipan que si el libertario se vuelve a postular para la presidencia, no lo haría con ella como compañera de fórmula.

Villarruel, desde que asumió, generó vínculos con gobernadores opositores, del peronismo, del PRO, de la UCR y armo su propio camino lejos de las gestiones que se dan dentro de la Casa de Gobierno. También se reunió con distintos legisladores dialoguistas y estos últimos días se fue de gira por Catamarca, para estar presente en la tradicional fiesta del poncho. Allí estuvo con el gobernador Raúl Jalil y lanzó un "spot de campaña" de sus recorridas. "Enamorada de la Argentina. Recorrer sus pueblos, hablar con la gente, conocer nuestras tradiciones, abrazar compatriotas y difundir las actividades productivas, el turismo y el trabajo silencioso de muchos argentinos. Escuchar las penurias, compartir las dificultades, ¡gracias Catamarca por recibirme con los brazos abiertos! ¡Todo por Argentina!", escribió vía X (exTwitter).

Villarruel en Catamarca, con el gobernador Jalil.

La carta que juega Villarruel

El Gobierno de Milei se ve con un obstáculo frente a la vicepresidenta: no pueden echarla, como generalmente ocurre con quienes "desobedecen" los lineamientos generales que baja el jefe de Estado. Es la única que corre con esa suerte, porque a ella la eligió la gente, de la misma manera que lo votó a Milei.

Villarruel puede salirse del guión, puede no acatar las reglas, puede opinar que Francia "es un país colonialista" y salir a defender a un jugador de la Selección Argentina. Puede decir que está a favor del aumento del sueldo de los senadores y hablar de Karina Milei sabiendo que no va a perder su cargo. Ese as con el que juega es único entre los libertarios, que saben que ante el primer error visto por el Ejecutivo, su futuro va a estar afuera de la Casa Rosada.

La vicepresidenta sabe que, como Milei, fue elegida por el pueblo.

"Marcar la cancha"

Una de las mujeres en el universo de Milei es sin dudas Villarruel, no solo porque es la vicepresidenta de la Nación, sino porque es una política con carácter, que no "tiene miedo de marchar la cancha", como dijo Cecilia Pando, una examiga de la vice durante su lucha por la "memoria completa".

Hace un tiempo, cuando se dio el aumento de los senadores (que fue apoyado por Villarruel), la vicepresidenta fue entrevistada y dio confesiones sobre su relación con el oficialismo: “Karina Milei es brava, yo también y Javier está en el medio, pobre jamoncito”, lanzó. Aquella frase fue furor, pero no gustó en el círculo chico del presidente libertario.

Villarruel es una pata política de La Libertad Avanza, que aunque no forme parte del círculo cerrado de Milei, no deja de ejercer sus funciones: algo que muchas veces representa un dolor de cabeza para algunos colaboradores del jefe de Estado, incluso para Karina, "El jefe". La frialdad es una de las palabras que se usa para hablar del vínculo entre el mandatario y la vice, que entre las PASO y las elecciones generales tuvieron un quiebre que cambió su relación.

La última vez que se los vio juntos a Milei y Villarruel fue durante el desfile militar por el 9 de julio.

Ex amistades de la vice advierten que "tiene mucho carácter, ambición de poder" y que eso "le gusta". Sin embargo, la propia Villarruel ha confesado que tiene una relación "bastante sana" con el poder, aunque "no descarta" ser presidente. De esa manera, se sumó otra cruz roja mas, pasando un límite que todos los integrantes del Gobierno saben: nadie puede competir con Milei.

Milei y Villarruel volverán a encontrarse, según fuentes de ambos lados, en la inauguración de La Rural, que se hará el próximo domingo 28, un día después de que el jefe de Estado vuelva de Francia.