Bancarios fueron a la Justicia para bloquear la restitución del impuesto a las Ganancias

La Asociación Bancaria, el gremio que representa al sector, presentó este martes una denuncia para judicializar la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

También solicitaron que los bancarios no paguen el tributo, al advertir que es "confiscatorio" y que representa "una rebaja salarial" de afecta a casi toda la totalidad de los trabajadores de la actividad.

"Más allá de las razones que argumentamos durante todo este tiempo, en donde sostuvimos siempre y con todos los gobiernos de turno, que el salario no es ganancia, se solicitó en esta oportunidad el dictado de una urgente medida cautelar de no innovar, destinada a que no se efectúe el descuento de este impuesto", señalaron en un comunicado.

Desde el sindicato liderado por el secretario general, Sergio Palazzo, subrayaron además que se solicitó "la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la mencionada norma".

Argumentaron que la normativa que restituyó Ganancias, dentro del paquete de leyes denominado “Ley Bases” y “Paquete Fiscal”, "solo fue aprobada por la Cámara de Diputados" debido al rechazo en el Senado, por lo que "carece de absoluta legitimidad y legalidad".

"Se trata de una Ley que afecta el carácter alimentario del salario, constituyendo un impuesto confiscatorio que claramente representa una rebaja salarial, en donde se ve afectada una significativa cantidad de trabajadores/as", advirtieron.

Detallaron en ese sentido que el sector de los bancarios se vería alcanzado en un "95 por ciento", luego de las modificaciones incluidas en el paquete fiscal.

"Aproximadamente un millón de trabajadores/as en todo el país habían dejado de tributar este impuesto. Al ser recientemente restituido se estima que superarán holgadamente esa cifra, ya sea porque volverán a pagarlo o empezarán a hacerlo. Sumado a las escasas actualizaciones de montos previstas, impactará cada vez con más fuerza a través del tiempo en nuestro salario", sumaron.

"Reiteramos y reiteraremos todas las veces que sean necesarias, que EL SALARIO NO ES GANANCIA. Esperamos que la justicia esté a la altura y convalide nuestro justo reclamo, que no solo afecta a los bancarios/as, sino a los trabajadores/as en general", concluyó el comunicado.

La medida de los bancarios se conoció poco después de que la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación saliera a rechazar públicamente los cambios en Ganancias y adelantaran que también recurrirán a la Justicia en defensa de sus asociados.