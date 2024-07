Cómo sigue el tratamiento del paquete de leyes de seguridad con la vuelta a la actividad en la Legislatura

Concluyó el receso de dos semanas y la Legislatura provincial regresa a la actividad este lunes. Son numerosas las temáticas que la Casa de las Leyes abordará en lo que resta del año, antes de que termine el período ordinario en octubre (con posibilidad de prórroga hasta noviembre). Pero existe una iniciativa clave para el Gobierno y que esta semana seguirá su camino: el paquete de transformaciones en materia de Seguridad de once leyes que presentó el Poder Ejecutivo.

Dicho conjunto de reformas planificadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia consta de once leyes, las cuales fueron enviadas a la Legislatura a comienzos de mayo. Hasta el momento, cuatro ya fueron aprobadas de forma definitiva. Otras cuatro tienen media sanción de Diputados y se encuentran en el Senado. Las tres restantes todavía no cuentan con media sanción de la Cámara baja y, justamente, esta semana -de no mediar inconvenientes- avanzarán.

Concluyó el receso en la Legislatura y esta semana vuelve a sesionar.

Cuáles leyes ya fueron sancionadas de forma definitiva

Ampliación de juicios por jurado: a partir de esta ampliación se incluyen los delitos como el homicidio simple y el robo agravado por lesiones graves y gravísimas, según los Artículos 79 y 166 inciso 1° del Código Penal de la Nación a la modalidad de juicios que está vigente desde 2018. Asimismo, pretende regular dentro de la audiencia preliminar del Código Procesal Penal un procedimiento de descubrimiento y admisión de evidencias, conocido como "discovery". Se trata de una etapa crucial en el juicio por jurado.

Modificaciones al Código Contravencional: tiene como ejes principales la conducción bajo efectos del alcohol entre otros puntos, promueve como sanciones ante infracciones al Código, acoso sexual callejero y sanciones por dejar a un menor de edad solo en un vehículo. Se reglamenta el arresto “desde 1 a 120 días, para darle ese margen al juez de una sanción mayor y se aumenta la multa hasta 12000 UF”, que -de acuerdo al valor actual de las Unidades Fiscales-, superaría $1.000.000. También, trabajo comunitario de 4 a 80 días a razón de 4 horas por día. Por otra parte, agrega un párrafo al artículo 31 del Código, indicando que “para la reiterancia contravencional se tendrán en cuenta los antecedentes penales, contravencionales y, en su caso, del derecho administrativo sancionador, y serán un criterio de valoración de las disposiciones del Título II de este Código”. Sobre la reincidencia, dispone que “es reincidente, a los efectos de este Código, la persona que ha sido condenada por una contravención e incurriere en otra dentro del término de un (1) año a partir de la fecha en que quedó firme la anterior sentencia condenatoria”.

Modificación de la Ley de Tránsito: uno de los puntos destacados de la reforma es la incorporación de la facultad del juez para exigir, según la gravedad del caso, la asistencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable. En casos de primera reincidencia de la infracción prevista en el inciso 7 del Artículo 52, la sanción de inhabilitación podrá extenderse de 180 a 365 días, con la posibilidad de que el juez ordene la concurrencia a dichos cursos. También simplifica la certificación de alcoholímetros y establece nuevas regulaciones para los vehículos que se encuentran en playas de secuestro.

El registro de compra venta de bienes muebles usados: la propuesta busca actualizar la legislación sobre la compraventa de bienes muebles usados. Esta iniciativa, presentada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, reemplaza la antigua Ley 8124 de 2009, la cual establecía un procedimiento analógico para este tipo de transacciones. Dada la evolución tecnológica desde entonces, se plantea ahora un sistema digital que facilite el control y registro de estos bienes.

Los proyectos que están en el Senado

Ampliación de la inserción en la orden del día: el fin es incorporar al sistema los pedidos de paraderos, prohibiciones de ingreso a eventos deportivos, prohibiciones de acercamiento, inhabilitaciones para conducir. El objetivo es lograr una mejor coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia en relación con las medidas dispuestas con impacto en materia de seguridad.

Sistema provincial de videovigilancia y captación de datos e imágenes: se amplía el sistema de videovigilancia a la captación de datos y el uso de inteligencia artificial, habilitando reconocimiento facial, reconocimiento de patentes y patrones delictivos. Asimismo, se legisla la posibilidad de incorporar cámaras privadas, que cumplan con los requisitos técnicos, para ampliar las bases del sistema.

Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Mendoza: la nueva ley supone una mejor supervisión y control. Implica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control tecnológico que la ley vieja no establecía e implementa una estricta clasificación de las personas privadas de la libertad que es útil a la seguridad de los internos. Además, se establece dentro de esa refuncionalización orgánica las competencias para vehiculizar que los internos estudien y trabajen, y así evitar que tengan tiempo ocioso. "Cuando se creó la ley había sólo cuatro complejos. Hoy tenemos 22 unidades penitenciarias, había 2.600 internos, hoy tenemos 6.369 internos. Este crecimiento ha hecho que se vuelva necesario organizar", argumentaron desde el Gobierno en un principio.

Seguimiento, control y del seguimiento y promoción de liberados: busca mejorar el control, monitoreo y seguimiento de liberados a través de la nueva figura del Oficial de Libertad Vigilada y mediante tecnología, para evitar que las personas reincidan en comportamientos delictivos y facilitándoles su reintegración a la sociedad.

Diputados pone el ojo en tres proyectos esta semana