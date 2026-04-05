Juicio ARA San Juan: la querella denuncia un "pacto de silencio" en la Armada y pedirá procesamientos por falso testimonio
La abogada Valeria Carreras, representante de los familiares de los 44 tripulantes, advirtió que no permitirá "una mentira más" ante el tribunal de Río Gallegos.
En el marco del juicio oral que se desarrolla en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan, la querella mayoritaria denunció la existencia de un "espíritu corporativo" dentro de la Armada Argentina destinado a obstruir la búsqueda de la verdad. Según la abogada Valeria Carreras, esta será una semana clave, marcada por la articulación de denuncias por falso testimonio contra aquellos oficiales y suboficiales que viertan declaraciones contradictorias ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.
La polémica por los filtros de aire y la cal sodada
Uno de los puntos más críticos de la acusación se fundamenta en los testimonios que buscan minimizar el mal estado de los filtros de aire del submarino. Carreras señaló que testigos calificados afirmaron ante el tribunal que los recipientes de cal sodada —encargados de depurar el dióxido de carbono en el ambiente— no tienen fecha de vencimiento, algo que choca de frente con las pruebas documentales.
"Decir que la cal soda no se vence es burlarse del tribunal y faltarle el respeto a las víctimas. Hasta los propios auditores de la Armada firmaron que el 90% de los filtros estaban vencidos", sentenció la letrada.
Esta información ya había sido expuesta en 2018 por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante sus informes ante el Congreso, lo que deja a los testigos en una posición de extrema vulnerabilidad judicial.
La válvula Eco 19: ¿error humano o falla estructural?
La querella también presentó pruebas técnicas para desmentir la versión de que la válvula Eco 19 pudo haberse abierto por un accidente fortuito. Esta pieza es fundamental en la causa, ya que fue por donde ingresó el agua de mar que provocó el incendio de las baterías la noche previa al hundimiento.
La versión del testigo: Un oficial afirmó que la válvula pudo abrirse porque "alguien se apoyó" en una supuesta manija.
La prueba técnica: Carreras exhibió imágenes de una inspección en Tandanor que demuestran que la válvula posee un volante (no una manija) que requiere varias vueltas de fuerza para ser accionado.
"Nadie puede abrirla simplemente apoyándose. Buscan instalar la idea de un descuido casual para proteger a los altos mandos", detalló la abogada.
Próximos pasos: familiares y pruebas personales
La expectativa para las audiencias de esta semana se centra en la declaración de cuatro familiares de los tripulantes. Según se anticipó, aportarán material y pruebas que sus parejas les habrían dejado o comunicado antes de zarpar, lo que podría romper con la "amnesia" que han mostrado varios mandos militares durante el proceso.
Para la querella, el intento de hacer pasar al Consejo de Armas Submarinas como una "reunión de amigos" para quitarle formalidad a sus decisiones operativas es otra muestra del pacto de silencio que intentarán quebrar con nuevos pedidos de procesamiento por falso testimonio.