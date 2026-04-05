Juicio ARA San Juan: la querella denuncia un "pacto de silencio" en la Armada y pedirá procesamientos por falso testimonio

La abogada Valeria Carreras, representante de los familiares de los 44 tripulantes, advirtió que no permitirá "una mentira más" ante el tribunal de Río Gallegos.

En el marco del juicio oral que se desarrolla en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan, la querella mayoritaria denunció la existencia de un "espíritu corporativo" dentro de la Armada Argentina destinado a obstruir la búsqueda de la verdad. Según la abogada Valeria Carreras, esta será una semana clave, marcada por la articulación de denuncias por falso testimonio contra aquellos oficiales y suboficiales que viertan declaraciones contradictorias ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

La polémica por los filtros de aire y la cal sodada Uno de los puntos más críticos de la acusación se fundamenta en los testimonios que buscan minimizar el mal estado de los filtros de aire del submarino. Carreras señaló que testigos calificados afirmaron ante el tribunal que los recipientes de cal sodada —encargados de depurar el dióxido de carbono en el ambiente— no tienen fecha de vencimiento, algo que choca de frente con las pruebas documentales.

"Decir que la cal soda no se vence es burlarse del tribunal y faltarle el respeto a las víctimas. Hasta los propios auditores de la Armada firmaron que el 90% de los filtros estaban vencidos", sentenció la letrada.

Esta información ya había sido expuesta en 2018 por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante sus informes ante el Congreso, lo que deja a los testigos en una posición de extrema vulnerabilidad judicial.

La válvula Eco 19: ¿error humano o falla estructural? La querella también presentó pruebas técnicas para desmentir la versión de que la válvula Eco 19 pudo haberse abierto por un accidente fortuito. Esta pieza es fundamental en la causa, ya que fue por donde ingresó el agua de mar que provocó el incendio de las baterías la noche previa al hundimiento.