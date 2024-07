La chicana de Patricia Bullrich a Mauricio Macri tras la ruptura del PRO: qué dijo la ministra de Seguridad

Después de romper su relación política con Mauricio Macri, la ministra de Seguridad y excandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló sobre su relación con el expresidente. Reconoció que los votantes del partido que lideró "ya fueron absorbidos por La Libertad Avanza" .

"El camino que elija Macri depende de él", dijo la ministra de Seguridad al medio español EdaTv. Esta fue la primera entrevista que dio después de que romper el PRO, por sus diferencias con el expresidente. "Soy parte del Gobierno y voy a trabajar para que tenga más diputados, senadores, poder político y que le le vaya bien", dijo la funcionaria.

Además remarcó que su compromiso "no es personal". "Le pedí a los seis millones de votantes del PRO que voten a Milei, nuestra suma fue matemática: los de Patricia y los de Javier se sumaron", indicó la funcionaria en este reportaje.

A la hora de hablar de su relación Macri indicó que no tiene "mejor ni peor relación de la que tenía". "No me gusta que haya un intento de decir 'estamos en la oposición'", sostuvo. "Nosotros le dijimos a los votantes que apoyen a Javier Milei y no los podemos dejar a mitad de camino", agregó y remarcó: "Esa es la discusión que estamos dando".

"Para mi cuando uno se juega por un proyecto hay que jugarse el todo por el todo", afirmó la funcionario y defendió la gestión del Gobierno nacional: "La Argentina necesita un shock y con Javier lo estamos haciendo".

Las diferencias entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri venían desde la campaña, pero se agigantaron desde que el libertario Milei fue electo presidente. A partir de ahí, la actual ministra decidió cerrar un acuerdo con el presidente electo para que ella y Luis Petri, quien fue su compañero de fórmula, se sumaran al Gobierno.

El expresidente tenía otra estrategia que consistía en esperar y llegar a un acuerdo integral de gobernabilidad que incluyera los bloques parlamentarios. A esto se suma que Macri nunca fue bien recibido en el entorno de Milei, más allá de la buena relación que ambos tienen.

El último chispazo entre Macri y Bullrich fue en la elección de las autoridades de la Asamblea del PRO, donde el sector que responde al expresidente impulsó al diputado y exintendente de Pinamar Martín Yeza para la conducción. A partir de ahí, el bullirchsimo denunció que estaban incumpliendo un acuerdo y se retiró de la votación.