Andrés Larroque le hizo un guiño al PRO y habló de un "Frente de Nadie"

El peronismo está en crisis de representatividad, lo saben y las autocríticas son permanentes. Este lunes lo volvió a exponer Andrés "Cuervo" Larroque, fundador de La Cámpora y funcionario de Axel Kicillof: "El Frente de Todos terminó siendo el Frente de Nadie", analizó. Y le dejó guiños a gobernadores, empresarios y hasta el PRO con el objetivo puesto en las próximas elecciones.

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires opinó sobre los gobernadores que fueron al Pacto de Mayo con Milei: "No comparto, pero el dia de mañana a esos gobernadores lo queremos tener de este lado, no vamos a agudizar la confrontación. Pero este gobierno no les va a poner un peso, este gobierno no entiende como funcionan las provincias".

Luego sí fue contundente con el gobierno de Milei: "Los que fueron a la foto saben que esto va al abismo. Esto ya fracaso, lo digo con dolor porque es un costo muy alto en terminos sociales y económicos".

Consultado en el streaming Gelatina sobre por qué el peronismo llegó a este momento de crisis, fue tajante con el gobierno anterior: "el Frente de Todos terminó siendo el 'Frente de Nadie', ningun sector se sentía identificado. Las coaliciones no funcionan en Argentina, menos en el peronismo. Tiene que haber una unidad, pero tras una conducción que ordene".

Consideró también que, comparado a la gestión de Milei, "el vínculo con el macrismo fue mucho mas cercano e inclusive Macri tiene mas pericia política, el macrismo rescato a Milei y le sacó la Ley Bases".

En ese sentido, Larroque habló sobre el desafío de reconstruir al peronismo y afirmó que "viendo lo que es Milei, si me cruzo a alguien del PRO o radical lo abrazo, y después vemos todo lo que podamos hacer, que va a ser mejor que esto".

A propósito, el funcionario bonaerense también destacó que "hay que hablar con todo los que pueden generar empleo, en un proceso con objetivos".

"Axel es el emergente claro, ahora hay que reagruparnos. Hay una disputa politica que hay que llevar adelante", resumió sobre las internas del peronismo de acá en más.