Patricia Bullrich contó como fue la reunión con el papá de Loan y qué siente Javier Milei con el caso

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló luego de su encuentro con el papá de Loan. Repasó los últimos minutos en los cuales se lo vió a Loan, dió detalles del encuentro, y explicó los pasos a seguir que tiene la Justicia y la Policía.

Bullrich comentó que, con el padre de Loan, tuvieron "una larga reunión", en donde "contó su situación, su estado de ánimo, la esperanza que tienen en verlo a Loan". "Nosotros le hicimos un detalladísimo informe de todo lo que sabemos y conocemos respecto a lo que pasó y a cómo llevar adelante esta investigación en un círculo cerrado", escribió.

La ministra aseguró que a Loan se lo llevaron. "No se fue, no se perdió, no se cayó en un pozo, no lo picó una víbora. Se rastrillaron 25 mil hectáreas", indicó en este sentido.

"Lo que queda es que en un determinado momento hay una separación de dos grupos. El grupo que queda adentro en la casa, que no se ve lo que pasa afuera, y los que fueron al naranjal. Los chicos dicen que estaba medio lloroso, que quería volver con su papá, y cuando vuelve aparentemente solo, ahí ya no lo ven más. La hipótesis es clara. Los chicos no fueron, los que estaban adentro no vieron nada. No se escucharon gritos ni llantos. Hay que encontrar quién se llevó a Loan en ese momento. Lo único que salió de la casa fue la camioneta con el matrimonio de Pérez y Caillava", agregó.

Patricia Bullrich junto a José Peña

En este sentido, acusó: "Hay una estructura de poder donde dos estaban presentes. La otra parte es el comisario Maciel. Los otros pareciera que trabajan para esa estructura: Benitez, Ramírez, Laudelina, como cómplices. Pero no está dilucitado lo que pasó".

Calificó el hecho como una "escena cerrada", ya que "eran ellos y no había nadie más y entre ellos está el responsable, sacando a los chicos, a José y a la mamá de José". "Nos concentramos en la trazabilidad de cómo pudo haber llegado o a la camioneta, o cómo pudo alguien de los estuvo ahí llevárselo", agregó.

Sobre cómo se está tomando Javier Milei el caso, dijo: "El Presidente está esperando que esto pueda tener un desenlace bueno. Quiere esperar ese momento. Siente que este es un momento para mí, como ministra de Seguridad. Pero está muy angustiado por lo que pasa y está presente".