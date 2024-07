Nuevo revés judicial para la exsenadora que quería cobrar $19 millones por un accidente

Se agotaron los caminos legales para la exsenadora radical Mariana Caroglio. La exlegisladora pretendía cobrar 19 millones de pesos por un accidente vial pero la Corte anuló el fallo laboral que la beneficiaba y este lunes rechazó el recurso federal con el que pretendía llevar su caso a la Corte Suprema de la Nación. El caso comenzó en 2019 y estuvo plagado de situaciones controvertidas.

El 3 de noviembre del año 2019 la por entonces senadora se accidentó mientras conducía en calle Juncal y América en el barrio Empleados de Comercio. Si bien fue fuera de su horario laboral, la exsenadora demandó a la ART afirmando que como senadora "se encuentra afectada por su función a concurrir en cualquier horario y día de la semana, incluidos los días sábados, domingos y feriados".

Pero además de ello, se le diagnosticaron lesiones graves pero esa misma semana siguió con normalidad su vida legislativa participando de distintos eventos en la Casa de las Leyes. En una primera instancia, la Sexta Cámara del Trabajo falló a favor de Caroglio y dispuso el pago de 18.9 millones de pesos por una discapacidad del 42% y una lumbalgia crónica. Desde la ART apelaron el fallo y pusieron en tensión si se trataba de un accidente acontecido en ocasión de trabajo y el diagnóstico clínico. Sobre todo porque Caroglio siguió su vida normal como senadora y luego fue nombrada en otro cargo jerárquico de la DGE sin mostrar ningún impedimento físico.

En el mes de noviembre del año pasado la Suprema Corte de Mendoza revirtió el fallo de primera instancia debido a que “no se ha logrado demostrar la necesaria relación de causalidad entre las dolencias denunciadas y el accidente investigado". En concreto, impugnaron algunos de los certificados médicos y psiquiátricos presentados por Mariana Caroglio y determinaron que "no se encuentra acreditado en autos el vínculo causal entre el accidente y la patología psiquiátrica reclamada por la actora”. Así lo dispuso el juez José Valerio con la adhesión de Omar Palermo.

Los jueces Omar Palermo y José Valerio.

Ante ese revés, en diciembre el abogado de Mariana Caroglio, Marcos Adrián Reche, interpuso un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la resolución emanada de la Corte Provincial. Pero el recurso fue rechazado este lunes por diferentes motivos.

En concreto, se negó el recurso federal porque no fue "oportunamente introducida y mantenida en las etapas posteriores del juicio". "Según se constata a través de los archivos digitales disponibles en PDF, la recurrente no introdujo la cuestión federal en ninguna de las oportunidades procesales que tuvo a su disposición en la instancia de grado", argumentan José Valerio y Omar Palermo, los mismos jueces que resolvieron la apelación de la ART.

"A lo expuesto, cabe agregar que la recurrente no logra demostrar la presencia de 'cuestión federal' más allá de una mera invocación de normas en pugna. No acompaña un análisis de razones atendibles que viabilicen una afectación constitucional o de normas federales, y que de esta manera posibiliten admitir el mismo", adhieren y sostienen que "el recurso en análisis no aporta sólidos argumentos para desvirtuar tales fundamentos".

Por todo ello, no le concedieron el recurso extraordinario federal a la exsenadora Mariana Caroglio y se agotaron las vías recursivas para intentar cobrar ese dinero.