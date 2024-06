El ministró de Turismo de Salta se hizo viral por sus gestos en un video y salió a dar su explicación

El ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, salió a justificar los gestos nerviosos que hizo durante una presentación del Gobierno Salteño. Peña trató de explicar el motivo de sus movimientos y gestos frenéticos de su cara y ojos .

"Hay una edición ahí", denunció el ministro. "Una situación que estaba pasando en la sala. Yo miraba mucho para arriba. Para quien no conoce el lugar, en la conferencia donde estábamos, hay un cañón (de luz) ahí arriba, en la sala de reuniones de Turismo, yo veía que se estaba moviendo el cañón", trató de explicar.

Continuó diciendo que él "miraba al cañón arriba, y miraba a uno de los que trabaja conmigo, para ver si se estaba dando cuenta que no vaya a pasar algo”.

Además denunció que los videos viralizados en realidad están editados: "Hay ediciones con la velocidad, con la repetición, que te amplían los ojos, aduce a algo muy personal". "Son los gajes del oficio lamentablemente", cerró.

"No sé quién es ni qué cargo ocupa ni me interesa el partido, no está a la altura ni respeta a la gente que representa, afuera él, inhabilitado de por vida para cargos y/o relación con el estado, que devuelva todo lo que recibió y a realizar tareas comunitarias vitalicias", pedía un usuario en X.