Martín Aveiro apuntó contra Sandra Pettovello: "Tenemos un Gobierno que no quiere ayudar a las familias más humildes"

El diputado nacional mendocino Martín Aveiro cargó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco de la polémica por la entrega de alimentos a comedores y el escándalo que culminó con la salida de Pablo de la Torre de la secretaria de Niñez y Familia. El legisladora mendocino oriundo de Tunuyán aseguró que "tenemos un Gobierno que no quiere ayudar a las familias más humildes de la Argentina y que solo va a trabajar para sus socios y el poder económico".

Durante su intervención en el inicio de la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, Aveiro se refirió a la polémica alrededor de la cartera de Capital Humano y sostuvo: "Esta cuestión de privilegio es contra la ministra Pettovello. Se ha venido hablando de la entrega de alimentos, en principio, con muchas mentiras para esconder no solo la cantidad, sino la distribución de los mismos, buscando excusas permanentes en los medios de comunicación o con falsas denuncias para tapar la verdad decisión política. Más allá de que todos hablamos de la ministra, está claro que es una decisión política del presidente de la Nación. No se trata de no entregar o cómo. Si el problema fuera la logística, tranquilamente se podrían usar los más de 2.000 municipios que hay en todo el territorio nacional -de todos los partidos políticos-, que pueden llegar perfectamente a cada rincón del territorio argentino".

"Si el problema fuera la logística, hay diagnósticos, fichas y una institución como la Anses, que tiene datos permanentes de todas las situaciones de cada una de las familias argentinas. El problema es la decisión política y que, claramente, tenemos un Gobierno que no quiere ayudar a las familias más humildes de la Argentina y que solo va a trabajar para sus socios y el poder económico. Que solo va a poner empeño en lo que le signifique un negocio para los amigos del poder", siguió el diputado de Unión por la Patria.

Mirá el video

"No se trata solo de los alimentos. Hay un sinfín de programas cortados que tienen que ver con las familias más humildes. Tuve el atrevimiento de traer una simple bolsita que dice 'colección de semillas' y que es de un programa que se llama 'Pro Huerta'. Si el problema fueran las instituciones y los movimientos sociales, como ponen de excusa, el Pro Huerta se entrega a través del INTA... Solo entre Mendoza y San Juan, se entregaron a través de esa regional 90.000 colecciones de semillas otoño/invierno y primavera/verano", dijo el exintendente de Tunuyán.

Y agregó: "Son semillas para dar trabajo, generar alimentación y para que la familia más vulnerable pueda comer. También, son semillas, que a través del INTA con presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social que tienen devengado del año anterior y que no han ejecutado un solo peso, podrían estar dándole la posibilidad a muchos niños de llegar a una escuela, un polideportivo o una plaza en una mejor condición de alimentación".

"Hay más programas. También está el 'Centro Multiplicador de Aves Ponedoras'. Son pollitos y gallinas: una simpleza. Se entregaban 10, 15 y hasta 20 con alimentos. Esto demuestra que el problema no es alimentos guardados y escondidos que no se quieren entregar, El problema es una clara decisión de no ayudar al pueblo argentino que la está pasando mal. Es no estar cerca ni tener empatía con el dolor ajeno. Ese que no se ve fuera de la plaza de mayo", sostuvo Aveiro.