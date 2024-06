Javier Milei, sin saberlo, le está dando un aviso extremo a quienes se sumen a las fuerzas del cielo

Los libertarios originales, los que dicen ser seguidores de Javier Milei, que tratan a sus aliados del PRO como "amarillos que fracasaron", quieren que todo quede en sus manos. Sin embargo, eso no está pasando. Para su tranquilidad, el presidente tampoco deja que otros accedan a lugares de poder y la experiencia Pablo de la Torre será un punto y aparte que no se repetirá. O al menos si no pasa anteriormente por un escaneo previo de mileismo en sangre.

Por ahora, solo sobreviven los que llegaron en primera instancia desde otros aportantes, que son los PRO Liberales de Patricia Bullrich y Diego Valenzuela. Poco, casi nada, en un extenso organigrama nacional que tiene ministerios, secretarías, organismos e institutos descentralizados cuyas contrataciones siempre están bajo sospecha o a tiro de revisión.

La llegada de Yanina Nanno Lembo en lugar del "echado" Pablo De la Torre, ya se había apartado de Capital Humano cuando renunció Maximiliano Kezcelli, también por decisión de la ministra, que ahora también aparece en la denuncia penal por las contrataciones ante la OEI.

Nanno Lembo formó parte del elenco de Desarrollo Humano que conducía María Migliore, de estrecha confianza de Horacio Rodríguez Larreta. “Pero nunca fue una persona que estuviera en lugares decisivos, era una más”, la fulminó uno de los pocos funcionarios que sobrevivió en la administración porteña cuando llegó Jorge Macri.

“Quizás no sea la solución, pero era lo que tenía a mano”, se jactó otro director que aún depende de Capital Humano. Es que todos se dieron cuenta que Sandra Pettovello nunca estuvo a cargo de ninguna área del Estado. Su currículum acumula decenas de cursos y tecnicaturas, pero nunca la firma de un decreto o el manejo humano mayor al que se puede armar dentro de un equipo periodístico.

Con este nombramiento, “los libertarios están buscando un perfil absolutamente técnico. Además, con Nanno Lembo, le dejan abierta la puerta al PRO diciendo que están nombrando a alguien de esa fuerza, cuando la verdad es que nadie la propuso”, dijo la misma fuente.

El tema de la comida en mal estado o su falta de distribución había sido alertado en febrero por Marcelo Basilota, uno de los funcionarios que había sido nombrado por la propia ministra y que había empezado a mantener severísimas discusiones internas con Pablo De la Torre porque la comida no se distribuía. Pero quien no quería hacerlo era la ministra y el exsecretario, siempre revisado en sus procederes, equilibraba sus deseos con las órdenes recibidas.

La ministra y el presidente

“A los comedores no llegaba ni mercadería ni dinero”, había alertado en una carta pública publicitada hace dos meses en sus redes sociales. Sin embargo, Basilota dejaba en claro, también, que la ministra estaba al tanto de sus informes y que en ellos ya tenía en claro cuántos alimentos había guardado en los galpones de Villa Martelli y Tafi Viejo.

El primer “jefe de Gabinete” que le habían propuesto, y que Pettovello había aceptado gustosa, fue el diputado provincial Fabián Perechodnik, exvicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que tenía el visado de los contratos de la Casa en pleno escándalo de Julio “Chocolate” Rigau.

Como los nombramientos no salían, y ante la denuncia periodística de MDZ, el legislador nunca llegó a asumir. Fue en ese momento que se diseñó el dibujo para que los futuros funcionarios cobraran a través del convenio siempre habilitado con la Organización de Estados Interamericanos OEI. Pero eso no sólo se dio en la Secretaría a cargo de De la Torre, sino en el resto de la administración pública.

¿Por qué cobraban personas que no iban a trabajar? Porque con un solo contrato no se llegaba a cubrir el sueldo por el cual estaban cumpliendo funciones. Entonces, para compensar, se realizaban otros nombramientos para cubrir con lo acordado. Y esta es la investigación que ahora realizará Ariel Lijo, el juez federal que fue nominado para cubrir una vacante en la Corte Suprema, es el encargado del Juzgado donde recaló la renuncia de Leila Gianni, hoy transformada en mano derecha de la ministra.

En su exposición, Gianni, que venía trabajando con la también denunciada Victoria Tolosa Paz, ahora se puso a disposición de Pettovello con la misma pasión que venía militando para Unión por la Patria. La fe de los conversos, como miran absortos otros funcionarios nacionales. Si bien en la presentación judicial dijo que todo se inició en enero y se implementó meses después, la denuncia llega luego del escándalo por el no reparto de alimentos que pegó de lleno en la gestión libertaria.

Pero fue Maximiliano Keczelli quien bajó el martillo para que se habilitaran los convenios. Eso fue previo conocimiento y autorización de la ministra, que venía hablando del tema personalmente con Javier Milei. El presidente apoya a su funcionaria y amiga sin dejar resquicio a pensar que pueda irse a pesar del desmanejo observado.

“El tema que ahora el liderazgo hay que hacerlo carne. Lo que sirvió para dejar en claro que no tenemos nada que ver con el kirchnerismo ahora hay que hacerlo realidad todos los días”, le dijo a MDZ el mismo director que cree que “si fracasamos la frustración social será muy grande”.

Ahora, los cuadros técnicos llevarán adelante una cartera que quedó inmunizada de política. La "línea”, el terror de todos los funcionarios, será la responsable de ejecutar lo que diga la ministra. “Ellos son los que te tiran para atrás o te empujan la gestión. Si no los jodés, ellos no joden, pero si todos los días le imponés cosas inconexas, te vuelven loco”, expresó un experto dirigente sindical que se agarra la cabeza porque “ninguno entró por concurso… Si le vas a dejar la administración, agarrate”.

La desazón del esquema político que se sumó a las Fuerzas del Cielo, tanto a través de la gestión como en los diferentes ámbitos legislativos, es total. Joaquín de la Torre, el jefe político y hermano del denunciado secretario de Estado, no puede creer lo que está padeciendo. Quizás un encuentro cara a cara con el presidente de la Nación pueda ayudar, aunque la relación jamás volverá a ser la que fue.

Esto también pone en alerta y genera pánico a quienes quieren abrazar el proyecto libertario porque, suponen, “es lo que pide la gente” y es “la última oportunidad de cambiar de verdad” según entienden. Si bien la mayoría de los nuevos libertarios, que pasaron del PRO, el peronismo u otras fuerzas menores al mileismo, creen que lo que vivió De la Torre a ellos no les pasará, a medida que observan cómo avanzan las relaciones con otros opositores dialoguistas y con los que primero se acercaron, empiezan a dudar hasta dónde llegar.

Al otro que se le complica cotidianamente el armado bonaerense es a Sebastián Pareja, el único habilitado por Karina Milei para desarrollar el trabajo territorial en la provincia que conduce Axel Kicillof. Su socio en el Senado era Joaquín De la Torre, ya que Daniela Reich de Valenzuela no se sumó a su bloque sino que armó uno propio, definido como PRO Libertad.

La interna que atraviesa a los seguidores originales de La Libertad Avanza es extrema y en las redes termina siendo un divertimento cómo se pasan factura los dirigentes que dicen representar a las Fuerzas del Cielo. Parece que la capacitación política y administrativa lanzada a principios del año pasado no estaría funcionando y las lealtades se esfuman con un simple viento.