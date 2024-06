La Oficina Anticorrupción denunció en la Justicia federal al exnúmero dos de Patricia Bullrich

La Oficina Anticorrupción (OA) hizo lugar a los planteos contra el exnúmero dos del Ministerio de Seguridad Vicente Ventura Barreiro y presentó una denuncia en la Justicia. "Se estableció que existen elementos suficientes para sostener la posible comisión de delitos", informaron desde la OA a MDZ.

La denuncia la presentó la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich después de echar al Ventura Berreiro, uno de los hombres cercanos de Cristian Ritondo. La acusación se trata de una licitación para la provisión de la comida para los internas de las cárceles federales, como informó MDZ.

Fuentes de la cartera que conduce Bullrich aclararon que la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, a cargo de Julián Curi, tuvo a cargo el inicio de este proceso. Tenían el objetivo de ampliar la cantidad de oferentes y, por ende, el costo y la calidad. Según informaron, se venían presentando apenas unas 15 empresas y así lo subirán a unas 300.

Un rato antes de dar a conocer el corrimiento de este funcionario la ministra recibió la información sobre los hechos de parte del director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. A partir de esto, la ministra hizo la presentación en la OA, que hoy se presentó en Tribunales.

La denuncia que presentó el organismo a cargo de Alejandro Melik recayó en el juzgado federal número 3 a cargo de Daniel Rafecas. La investigación la impulsará el fiscal Carlos Rívolo. A Ventura Barreiro se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de la función pública.

Desde la OA le informaron a este medio que "se ha procedido a radicar la pertinente denuncia ante la justicia federal, para que en ese ámbito se determinen quiénes son los responsables de los hechos en cuestión" y aclararon que no darán más información para "no frustrar ni entorpecer el accionar judicial, no se brindarán más detalles del caso".

Según cuenta Fernando Martínez en la denuncia, el 12 de junio Ventura Barreiro "lo citó a su despacho y le preguntó por las licitaciones de comidas para los internos". Dice que le dijo que "cuando la ministra se fuera, él iba a ser el próximo ministro de Seguridad" y que no era "policía de policías". "También le preguntó por la readecuación de precios de las adquisiciones ya realizadas, que se manejan por el sistema de 'legítimo abono'", continúa el texto.

Allí, aparece un primer nombre que deberá ser investigado por la Oficina Anticorrupción. "Agregó (Ventura Barreiro) que detrás de las empresas que esperan participar estaba 'Coti' Nosiglia y su gente y que las empresas se manejan poniendo plata siempre para que las cosas funcionen y que esa es un práctica habitual", transmitió Martínez. Junto a Bullrich lo escuchaban Curi, quien había sabido de la denuncia un día antes, y dos de los más cercanos de la ministra: Daniel Barberis (director general de Asuntos Prioritarios) y Carlos Manfroni (titular de la Unidad de Gabinete de Asesores).