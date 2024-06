Revelan detalles del día que Walter Bento viajó a ver a Luis Miguel con Matías Garfunkel

En diciembre del año 2008 el cantante Luis Miguel se presentaba Punta del Este. La presentación del mexicano era un evento exclusivo al que pocos tuvieron el privilegio de asistir y entre ellos tuvo la suerte de estar Walter Bento y su esposa Marta Boiza. El exjuez Alfredo Rodríguez declaró como testigo en la causa que sacude a Tribunales Federales y confirmó que viajaron en un vuelo privado junto al empresario hotelero Matías Garfunkel.

En realidad, Rodríguez testificó que él y su esposa fueron invitados al recital por el abogado Raúl López, amigo personal de Rodríguez. López era abogado de Garfunkel, dueño en Mendoza del Hotel Intercontinental y la firma KLP Emprendimientos. Cuando el exjuez Alfredo Rodríguez llegó a Buenos Aires se encontró en un lujoso hotel con su colega Walter Bento y su esposa Marta Boiza. Allí estaba también Matías Garfunkel, quien se ofreció a llevarlos en un avión privado a Punta del Este. Bento, Rodríguez y López, acompañados por sus parejas, se embarcaron entonces en la aeronave en la que, según se jactó el empresario, viajó alguna vez la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Rodríguez admitió que durante años tuvo una relación de amistad con Walter Bento, al que le abrió las puertas de los Tribunales Federales de Mendoza en la década del 90. En concreto, lo propuso como secretario en el juzgado que estaba a su cargo y ese fue el primer trabajo de Bento en la provincia. "Trabajó conmigo aproximadamente 12 años. Nos fuimos de vacaciones juntos. Teníamos una buena relación y compartíamos grupos de amistades", agregó en referencia a la familia Cioffi, la familia Sastre y la familia Passerini.

"Tuvimos acercamientos hasta que fue ascendido a juez. Yo me retiré en 2008 y me fui de Mendoza. La relación personal ya no fue la misma", adhirió como testigo el exmagistrado. El viaje a Punta del Este fue en diciembre del año 2008. Como juez, Alfredo Rodríguez nombró a Marta Boiza como secretaria personal.

Respecto al viaje a Punta del Este, afirmó que se encontraron con Bento en Buenos Aires. "Fuimos a Buenos Aires a otro hotel de ese empresario, de apellido Garfunkel. Ahí estaba el doctor Bento. No recuerdo como lo invitaron. Almorzamos ese día con Garfunkel y la esposa de Bento. Creo que íbamos a tomar el buquebus, pero Garfunkel dijo que tenía aviones y nos ofreció llevarnos.

El vuelo en avión privado del que habló hoy Alfredo Rodríguez.

"Yo en ningún momento vi nada complicado. Nos llevó a Uruguay y después nos volvimos en su avión pero sin el empresario. Yo lo único que aboné fueron los pasajes a Buenos Aires. No pagamos hotel, ni pagamos avión a Punta del Este. Nos alojamos en el Hotel Conrad y Garfunkel tiene que haber sido uno de los dueños. Esa es la sensación que me quedó a mi. Puede ser que nos quedamos dos noches", manifestó Rodríguez que no recordaba si al momento del viaje seguía siendo juez. Dos días después, volaron de Punta del Este a Buenos Aires en el mismo avión privado pero sin el empresario.

"No recuerdo el motivo por el que lo invitaron al doctor Bento. No sé si conocía al empresario. No hablamos nunca de ningún expediente", adhirió y sus dichos fueron ratificados luego por su pareja, Analía García.

Los inicios de Bento

Según recordó Rodríguez, Bento llegó de Buenos Aires por cuestiones familiares. Quería escapar del ritmo vertiginoso de Capital, donde trabajaba como abogado de la Bolsa. Rodríguez dijo que Bento no tenía problemas económicos y que cuando llegó a Mendoza y alquiló un departamento mientras construyó una casa en el Barrio Bombal. Ese fue la primera de muchas operaciones inmobiliarias de la familia. Luego compraron un lote en Palmares, construyeron una casa, compraron otra, departamentos de lujo en el Premium Tower, locales comerciales, otro departamento en Godoy Cruz, dúplex en Maipú entre otros bienes.

Walter Bento está acusado de liderar una asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, prevaricato, falsedad ideológica y abuso de autoridad en calidad de autor. Sus hijos y su esposa son investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo.

El Ministerio Público intenta probar que los ingresos familiares no alcanzan para justificar el nivel de vida que llevaban. En ese sentido, intentan demostrar que los autos de lujo, los cientos de viajes y los costosos inmuebles fueron adquiridos con fondos que provenían de las maniobras delictivas que desplegaba la presunta asociación ilícita.