Fondos de Portezuelo del Viento: Alfredo Cornejo le abre la puerta a proyectos viales y ferroviarios

Este último martes, el gobernador Alfredo Cornejo dio más precisiones acerca de sus intenciones sobre el uso de U$S 1.023 millones de la adenda firmada con la Nación por el convenio de resarcimiento por la promoción industrial. Se trata de los fondos que originalmente iban a ser utilizados para la frustrada obra de Portezuelo del Viento, pero que con la reciente modificación al convenio original -firmado por Cornejo, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos- se otorga vía libre para decidir el destino del dinero.

El principal cambio que introduce este acuerdo es que “libera” los U$S1.023 millones -que viene recibiendo la provincia desde 2019- de compensación por los perjuicios de la promoción industrial. Existía una cláusula que comprometía a usar los recursos para financiar la construcción de Portezuelo del Viento u otras obras hidroeléctricas. A partir de la adenda, ahora el Gobierno provincial puede destinar los fondos a obras de infraestructura de cualquier tipo y no solamente hídricas para la generación de energía. Se descarta que queden para gasto corriente.

Mientras tanto, intendentes, dirigentes y empresarios presionan para llevar agua a sus molinos. Distintos departamentos comenzaron a priorizar algunos proyectos que tienen en mente y que coinciden en obras que tengan un beneficio para los mendocinos y también un "repago", una condición prácticamente excluyente para Cornejo. Por ejemplo, está el caso del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, que envió un proyecto que contiene una serie de obras de tránsito en el Acceso Este (Ruta 7). Como contó MDZ, el Ejecutivo provincial contó que ya tiene un “banco” con al menos 70 proyectos de infraestructura en los que se podrían invertir.

Más allá de lo referido a energía, un punto que el Gobierno siempre destacó a la hora de considerar el uso del dinero, este martes-durante su participación en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) junto a otros gobernadores, Cornejo habló de los fondos de Portezuelo y dejó la puerta abierta a la posibilidad de invertir en proyectos viales y, también, ferroviarios.

"Mendoza ha constituido un fondo de U$S 1.023 millones derivados de un juicio por el resarcimiento a la promoción industrial de las provincias vecinas. Queremos priorizar proyectos que tengan que ver con energía, infraestructura de energía -tanto de generación como de transporte- y de agua que es escasa en la zona árida, no solo de vehiculización, sino de optimización para la agricultura y la agroindustria, ¿Por qué no también proyectos de caminos y de trenes de corta y larga distancia, donde apalanquemos infraestructura de ese tipo?", lanzó el mandatario provincial mendocino.

"Son fondos propios de Mendoza, pero tiene que ser bien delimitado. Cuál es la estructura que va a aportar la Nación, cuál es la que la Nación tiene que intervenir sí o sí y en cuáles las provincias pueden contribuir", sumó.

"En base a pactos y acuerdos, creo que podemos encontrar los proyectos más viables para hacer más sostenido el crecimiento de la Argentina y que no sea solo una primavera para bajar la inflación. Solo con equilibrio fiscal, no vamos a lograr el crecimiento. Es condición sine qua non, pero no suficiente. Necesitamos pública y privada. Con riesgos para el privado, pero inversión al fin. También reformas estructurales fiscales de simplificación de impuestos. Necesitamos acuerdos de la relación fiscal Nación-Provincia porque creo que nos merecemos una mejor relación si queremos vivir en democracia y con federalismo", agregó.

En otro tramo de su alocución indicó que "nuestro mercado de capitales es uno de los más débiles de los países grandes. Debemos ser ingeniosos en qué hacen el sector público y el sector privado. Dentro del sector público, qué hace cada cual. Creo que el gran desorden que hemos tenido en las últimas décadas con Gobierno nacionales que financiaban obras municipales y no se hacía cargo de infraestructura de caminos, ferrocarriles, etc. Debemos empezar a limpiar el escritorio con proyectos de ese tipo. Además de la obligación de estabilizar la economía con instrumentos que tiene, debemos apoyar al Gobierno para lograr esa estabilidad macroeconómica y exigirle resultados".

"En los ferrocarriles, tenemos que explorar inversiones como se vio en el Gobierno del presidente Macri. La reactivación de algunas líneas para la logística no solo de La Pampa Húmeda, sino también de provincias como Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, etc., que están bastante ajenas a esa infraestructura de cargas", deslizó.

Semanas atrás, durante una recorrida por la Variante Palmira -obra que poco a poco se va reactivando- Cornejo también se refirió al ferrocarril al sostener que “el tren San Martín tiene una probabilidad de rentabilidad alta si se organiza bien con inversión privada. Eso va a llevar su tiempo porque necesita máquinas nuevas”.

Aunque en dicha ocasión aseveró que “el tren se hizo con inversión privada. Cuando se cayó la inversión privada y no se invirtió en toda la red de trenes, perdimos prácticamente los trenes. Reactivar el tren tiene que ser un proyecto de inversión privada. No mirar al Estado para ver cuánta plata va a poner San Martín y el Gobierno provincial para reactivar el tren".