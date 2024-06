Obras: Alfredo Cornejo cuestionó el modelo Milei de financiamiento únicamente privado

El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, participó este martes de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y, junto a otros mandatarios provinciales, disertó en uno de los paneles. A la hora de tomar el micrófono en el segmento "Infraestructura y empleo: el rol de las provincias", Cornejo -entre otros aspectos- aseguró que "no podemos caer en lugares comunes de que el privado tiene que hacer la obra pública porque no lo va a hacer y no lo hace". Se trata del modelo que el presidente de la Nación, Javier Milei, he defendido en numerosas ocasiones.

Cornejo, que estuvo acompañado por el expresidente de la Camarco, Julio Crivelli, y sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), sostuvo al comienzo de su alocución: "Es imprescindible que el Gobierno tenga éxito en materia de estabilidad macroeconómica. En democracia -no es el Gobierno chino para compararnos- necesitamos que la deliberación pública sea de calidad y profunda. Creo que hemos dado un salto importante. Rogelio (Frigerio) lo resumió perfectamente: hoy hay un alto consenso acerca de que debemos tenemos equilibrio en las cuentas públicas nacionales y provinciales. Aunque parezca una verdad lógica, hemos tenido más de 60 años sin equilibrio y la política de Estado ha sido que daba lo mismo tenerlo o no. También, no se puede convivir con la inflación".

El mandatario mendocino señaló que "ese umbral de buena deliberación pública y que consolidemos ese estándar nos permite hablar de infraestructura. El balance es que estamos en un nivel de descapitalización de la infraestructura muy grande y que no se va a recuperar de un momento a otro, con lo cual con recursos escasos, falta de financiamiento e inestabilidad, estamos para pensarlo mucho mejor que cuando sobraba financiamiento".

Luego, dijo de forma contundente: "Tampoco en esa deliberación podemos caer en lugares comunes de que el privado tiene que hacer la obra pública porque no lo va a hacer y no lo hace. En un mercado de capitales, como es el que tiene Gran Bretaña, solo el 11% son los privados".

"Nuestro mercado de capitales es uno de los más débiles de los países grandes. Debemos ser ingeniosos en qué hacen el sector público y el sector privado. Dentro del sector público, qué hace cada cual. Creo que el gran desorden que hemos tenido en las últimas décadas con Gobierno nacionales que financiaban obras municipales y no se hacía cargo de infraestructura de caminos, ferrocarriles, etc. Debemos empezar a limpiar el escritorio con proyectos de ese tipo. Además de la obligación de estabilizar la economía con instrumentos que tiene, debemos apoyar al Gobierno para lograr esa estabilidad macroeconómica y exigirle resultados", indicó.

"Estamos contribuyendo -y mucho- en que estas leyes que generan expectativa económica (Ley Bases y paquete fiscal) salgan rápido del Congreso. Es un primer paso. Pero la deliberación pública tiene que pensar cómo financimientos la infraestructura y de qué tipo. El Gobierno nacional no puede no estar presente de ninguna manera ausente en esa conversación. Las provincias tenemos que hacer lo nuestro", sumó Cornejo frente a empresarios que se apersonaron al predio La Rural.

Alfredo Cornejo también se refirió a la infraestructura vial de la provincia y dijo que "en Mendoza, en los temas viales, estamos dispuestos a transferencias de competencias. Somos bastantes dependientes de rutas nacionales, como la N°7, la N°40, la N°143 y la N°178. También estamos abiertos a financiamientos privados en ese sentido. El Paso a Chile está super impactado por 1.200 camiones diarios que pasan por ese lugar. Es, vulgarmente, 'jamón del medio' para un peaje. Pero debemos integrarlo al resto de las rutas que tiene la provincia. Me imagino acuerdo de ese tipo en materia vial".

"En los ferrocarriles, tenemos que explorar inversiones como se vio en el Gobierno del presidente Macri. La reactivación de algunas líneas para la logística no solo de La Pampa Húmeda, sino también de provincias como Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, etc., que están bastante ajenas a esa infraestructura de cargas", deslizó el mendocino.

"No hay hoy un mercado de capitales ni un clima para pensar que el privado solo va a hacer las grandes obras de infraestructura. Si la deliberación pública es buena, como en este momento, vamos a encontrar la forma de financiar proyectos que agreguen valor a nuestras economías. El interior tiene mucho para aportar en esa conversación de infraestructura para el crecimiento. Hay que llegar a acuerdos y pactos con el Gobierno nacional", aportó.

El evento completo