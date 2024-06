Javier Milei aseguró que los socialistas están "violentos" porque su receta está funcionando

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este sábado durante su disertación en Hamburgo, Alemania, que ha ganado la batalla a los socialistas, que son "tan violentos" porque su receta liberal para bajar la inflación e impulsar la recuperación económica está funcionando. "El motivo por el que los socialistas están tan violentos es porque está funcionando", lanzó tras ser condecorado por la Sociedad liberal Hayek.

Durante su discurso, Milei advirtió que él heredó de la gestión de Alberto Fernández un déficit fiscal del 15% del PIB -cinco puntos en el Tesoro y diez en el Banco Central- , además de una inflación que iba a un ritmo del 17.000% anual con una inflación mayorista del 54 %. "En la última observación fue del 3,5 %", es decir en torno al 50% anual, sostuvo el mandatario, que admitió que la cifra sigue siendo demasiado alta, pero con respecto al 17.000% anterior "es un logro enorme".

Además, dijo que decidió "emprender un ajuste" y que hoy "seis meses después, hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia" de Argentina. Explicó que su equipo no hizo expropiaciones ni introdujo controles de precios, ni directos ni inducidos, ni tampoco controló el tipo de cambio.

Acompañado por su hermana y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado liberal dijo que el ajuste "no iba a ser libre de costos" pero que ellos "siempre le dijimos a la gente a la cara que no hay plata, que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos iba a empezar a haber buenos resultados".

En sus declaraciones, que duraron alrededor de una hora, Milei aseguró que el primer trimestre del año fue duro, pero que la caída fue "menos de la mitad de la peor caída del 2002". No obstante, dijo que contra todos los pronósticos que decían que no iba a ser posible un ajuste de esa magnitud, "lo hemos hecho". Y agregó que "lo que se empieza a ver en los primeros significadores de abril y mayo es que empieza a haber recuperación, crecimiento".

La Sociedad Hayek le entregó una medalla a Milei durante su paso por Hamburgo.

El presidente argentino sostuvo que hizo todo esto defendiendo sus ideas con pasión, pese a que "la política no nos acompañó". "Fue una máquina de impedir todo el tiempo. No solo no nos ayudaron, es que además desde el primer momento intentaron hacer un golpe de Estado", señaló, para afirmar luego que a pesar de todas las trabas y los ataques de desestabilización, "estamos saliendo exitosos".

El Presidente Javier Milei recibió el Premio de la Sociedad Hayek en el Hotel Haffen de Hamburgo, por su promoción de las ideas liberales. pic.twitter.com/j7IFHpMT8Y — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 22, 2024

Sobre la ley Bases, Milei dijo que es "la reforma estructural más grande" desde la de Carlos Menem, que marcó los años 1990 de Argentina. Es más, el jefe de Estado confirmó que su proyecto, que será tratado la semana entrante en la Cámara de Diputados tras tener media sanción en el Senado con modificaciones, es "cinco veces más grande" que las reformas del expresidente Menem.

En ese sentido, el líder de LLA dijo que "a toda la casta política" de Argentina "les estamos ganando gracias a las ideas de la libertad". El mandatario argentino se mostró además convencido de que con las reformas estructurales el país dará un salto en el índice de libertad económica grande, "similar al que tienen Alemania o Francia". "Pero nosotros queremos más libertad económica", dijo, aspirando a ser como Irlanda y después "el país más libre del planeta".