Los hilos que unen a la vicegobernadora Hebe Casado y la Dirección de Minería

Lejos de pasar inadvertida, la vicegobernadora Hebe Casado ha tenido un rol muy activo en los primeros seis meses de gestión. No solo por la cantidad de proyectos que han sido tratados en la Legislatura, muchos de los mismos vinculados con el sector de la salud al cual ella pertenece. En realidad se ha destacado por su participación en materia minera con una ascendencia cada vez mayor en ese área.

Desde hace años la médica que hoy encabeza el Poder Legislativo lleva la minería como bandera. Fue una de las férreas defensoras de la derogación de la ley 7722 y hace años reclama que Mendoza le abra la puerta a desarrollos mineros. Pero de lo declamativo ha pasado a un papel netamente de gestión y se ha involucrado directamente en la labor de la Dirección de Minería. A tal punto que su rol llega a confundirse con el de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el director de Minería, Jerónimo Shantal, es una persona de confianza de Hebe Casado. Fue asesor durante años de Pablo Priore y junto a Casado vienen trabajando en tándem para atraer inversores mineros a la provincia. Juntos viajaron a Australia y lograron cautivar a grandes empresas para que aterricen en Mendoza. Es el caso de Ampere Lithium, empresa líder en extracción de litio cuyos representantes fueron recibidos en Mendoza por la vicegobernadora junto a Priore y Shantal.

Con Shantal también participaron en la Expo Minera de San Juan y se sentaron en la mesa con el gobernador de esa provincia, Marcelo Orrego para "analizar el contexto actual y acordar una ruta de trabajo concreta". No hay dudas de la decisión de la vicegobernadora de ser protagonista más allá de su papel en la Legislatura.

Acompañada por el director de Minería, @JeronimoShantal , me reuní con el Gobernador de San Juan, @DrMarceloOrrego. Este encuentro previo a nuestra participación en la Expo Minera fue fundamental para analizar el contexto actual y acordar una ruta de trabajo concreta. pic.twitter.com/cqfFgVM9H9 — HEBE CASADO (@hebesil) May 22, 2024

En la Casa de las Leyes no ha pasado inadvertida esa dualidad en el rol de Hebe Casado. Incluso, hay quienes se quejan de que en cierto punto comienzan a confundirse y que existen contratados del Senado que están más ocupados en temas vinculados a la Dirección de Minería que al devenir legislativo.

Por ejemplo, Casado firmó una resolución para asignar en Comisión Especial a dos empleados del Senado para que desempeñen tareas en el Ministerio de Energía y Ambiente. Específicamente, los empleados legislativos Javier Adrián Szymanski y Hernán Exequiel Fernández fueron "cedidos" desde el 3 de abril hasta el 31 de diciembre del 2024 a la Dirección de Minería.

Hebe Casado junto a Jerónimo Shantal en Australia.

Otro de los hilos que unen a la vicegobernadora con la Dirección de Minería de Mendoza es Romina Romanazzi. Se trata de la esposa de Jerónimo Shantal, a quien Hebe Casado designó como coordinadora de la Secretaría Administrativa del Senado con una clase 60 que implica un salario equivalente al 76% de lo que percibe el gobernador Alfredo Cornejo. Es decir, que su último sueldo oscila los 2 millones de pesos.

No hay dudas de que la presidenta del Senado no tiene pensado circunscribir sus tareas solo a materia legislativa. Prácticamente no se pierde ningún acto de gestión y ha dicho presente en entregas de casas, firmas de convenios, actos protocolares y encuentros con sectores productivos. Además del tiempo que le dedica a su candidatura para las elecciones internas del PRO, partido que tiene intenciones de presidir en Mendoza. Pero por sobre todas las cosas ha dejado clara su determinación de contribuir para que se desarrolle la minería en la provincia.