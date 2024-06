Corrupción en Irrigación: un concejal de Guaymallén habló sobre el escándalo

Tras irregularidades en el Departamento General de Irrigación, el Honorable Tribunal Administrativo suspendió por 60 días y denunció penalmente a Alejandro Currenti, inspector de cauce de Los Corralitos. La medida también involucra al Tribunal de Cuentas. Currenti debe devolver 1.3 millones de pesos más intereses por irregularidades en obras en Guaymallén. El caso resalta un desmanejo de recursos públicos inicialmente estimado en 30 millones de pesos.

Uno de los primeros en levantar la voz fue el concejal peronista de Guaymallén, José Pozzoli quien dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que el Departamento General de Irrigación "nos dio la razón ya que había irregularidades en esta inspección, lo que veníamos planteando hace tiempo por lo que conversamos con vecinos, regantes y productores de la zona en donde permanentemente nos plantean este tema". Además, apuntó directamente a Marcelino Iglesias.

El concejal de Guaymallén explicó que "en septiembre del año pasado, el Departamento General de Irrigación había iniciado una investigación a través de la Dirección de Fiscalización y Control sobre esta inspección que terminó hoy con la suspensión y la remisión a la justicia de la causa que tiene el inspector por mal uso de los fondos públicos". Pozzoli agregó que "el 31 de mayo pasado estuvimos en la Asamblea de rendición de cuentas de la inspección. En esa asamblea, el exintendente Marcelino Iglesias tomó la palabra y estuvo 15 minutos hablando sobre todos los recursos que le había dado el Municipio a este inspector para hacer obras. Nosotros calculamos, de acuerdo a lo que dijo el mismo Iglesias, que son casi 23 kilómetros de canales. Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos en materiales que el Municipio le dio a esta inspección para hacer obras".

Esto todavía no ha sido evaluado por Irrigación y "estamos presentando los pedidos de informe al Municipio, a ver si realmente este dinero ha sido usado para obras, o para otra cosa como lo viene denunciando la comunidad. Inclusive con muchos datos concretos de que el hierro se vendía por otro lado, que el hormigón no llegaba, que el combustible iba a otros lugares", el funcionario añadió que esto sería tan sólo la punta de un iceberg "donde empezaron a saltar muchas cosas como que el inspector había construido en terreno propio, en la sede de la inspección con un comodato que hemos pedido y todavía no nos han remitido, que tendría algunos convenios y algunos convenios para uso del tractor a su esposa. Se ha mostrado todo lo que ocurría en esta inspección y la relación directa que tiene con la Municipalidad, especialmente con Marcelino Iglesias que son íntimos amigos y que ha salido hoy a defenderlo en todos lados".

Por otro lado Pozzoli declaró que serán parte querellante en la denuncia penal y explicó: "Hay dos versiones: una es que el Tribunal ha puesto a disposición de la Unidad Fiscal la causa para que la tome un fiscal de oficio, y otra que la va a remitir. En cualquiera de los casos nos vamos a constituir como querellantes para estar presentes en la causa, aportar pruebas, testigos y demás. Desde el 31 de mayo hasta ahora nos han llegado muchísimos audios, videos y testigos. También vamos a ver qué se hizo con estos recursos que aportó el Municipio que, como lo dijo Marcelino Iglesias ese día, es hierro, hormigón y combustible. Pero estamos hablando de 8 o 9 millones por día de hormigón. Hay toda otra línea para investigar y ver si realmente llegó o, como dicen muchos vecinos, estos materiales aparecieron en otro lado".

"La semana que viene lo vamos a plantear en el Concejo Deliberante y a través de la Oficina Ética Pública. En el Concejo Deliberante vamos a ver qué apoyo tenemos porque hay ocho concejales que son oficialistas y muchos de los pedidos de informes que hemos hecho nunca han sido aprobados con los cual no llegan al Poder Ejecutivo", explicó que por esta razón van a ir también a la Oficina de Ética Pública "en donde sí tienen la obligación de contestarnos y mandarnos la información. También vamos a ver de dónde son los recursos que han sido aportados, si son recursos provinciales o nacionales y qué ha pasado en el Tribunal de Cuentas con el control de todos estos recursos. Todo esto es lo que vamos a preguntar y requerir".

Respecto a la agresión que recibió agresiones cuando participó de la asamblea de rendición de cuentas, Pozzoli contó que "preguntaba cosas sencillas. Si realmente había un expediente de donde se investigaba la irregularidad, si una de las personas que era revisora de cuentas era la esposa de un empleado de Irrigación de cauce, si otra de las personas no había querido firmar. Terminé siendo agredido, agarrado de la solapa por el Inspector. Es el vídeo donde el mismo Marcelino Iglesias interviene para que no me peguen por preguntar nada más". A partir de esta situación, el concejal peronista dijo que le dio la pauta de que "estábamos preguntando bien y que íbamos por buen camino porque, en general, en estas asambleas terminan con empanadas, asado y vino entre los regantes. La violencia que había aquí nos indicaba que había cosas que preguntamos que no querían que fueran preguntadas".

Una vergüenza absoluta. Hoy en la rendición de cuentas de la inspección de causes vertientes Corralitos fui agredido por denunciar irregularidades presupuestarias en $12 millones. @MIglesias2019 detiene a su íntimo amigo, el inspector Currenti para que no me agrega físicamente. pic.twitter.com/LqJnhwDwId — Pepe Pozzoli (@PozzoliJose) June 1, 2024

A propósito de las irregularidades conocidas desde el 2021 y la demora hasta la fecha, Pozzoli dijo que no es normal y que "por la experiencia que uno tiene con Irrigación en el tema hídrico, esto es muchísimo más rápido. Yo creo que ha habido una intención hasta ayer de cubrir la situación y como tomó estado público no podían seguir frenando. El tema también viene no sólo por Currenti, sino por lo del municipio, específicamente por la amistad que tiene con Marcelino Iglesias que lo han venido frenando y ahora se ha destapado la olla, la punta de iceberg que seguiremos a ver dónde termina".

Escuchá la entrevista completa: