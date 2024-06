Gasoducto de San Rafael: Omar Félix le contestó al Gobierno nacional y provincial

Omar Félix disparó contra el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo por la reactivación del gasoducto de San Rafael esta mañana en conferencia de prensa en el despacho mayor de la municipalidad sureña.

Las obras del gasoducto de San Rafael.

Por un lado, el intendente de San Rafael le exigió al Gobierno nacional que cumpla con los acuerdos previos firmados con la comuna y que termine el gasoducto que está al 90% de ejecución. Actualmente, el caso está judicializado y un juez federal le exigió a la Nación que destine los fondos para finalizar las tareas y la Nación presentó un recurso de queja.

Por otro lado, Omar Félix le contestó a Alfredo Cornejo que el viernes cuestionó la capacidad técnica del municipio para hacer la obra. “El ministro Caputo me lo dijo claramente 'la verdad no hemos encontrado otra obra que la licite un municipio por un gasoducto'. Qué sabe un municipio sobre gasoductos. Es como si le dieran a San Martín para hacer un gasoducto. Un municipio no tiene capacidad técnica y en San Rafael lo hicieron así”, dijo el Gobernador en diálogo con los medios la semana pasada en San Martín.

Alfredo Cornejo en San Martín la semana pasada. (Gobierno de Mendoza)

Ahora, Omar Félix le contestó al mandatario provincial: “Hay un desconocimiento, porque cuando se licitó la obra se hizo un convenio con la empresa Ecogas y en una de las cláusulas se plantea que en su carácter de licenciataria iba a tener la dirección técnica y toda la inspección de la obra”.

“El gobierno municipal tuvo que hacer muchas obras junto a la Nación y se hizo cargo con mucha eficiencia, ante un gobierno provincial totalmente ausente”, agregó el intendente de San Rafael que puso como ejemplo de obras exitosas el colector norte y La Pulpera.

Además, cuestionó las obras de la Provincia. “Si queremos hablar de ineficiencia podemos mencionar el gasoducto de Monte Comán. Allá por 2010 el gobierno provincial licitó la obra y hay 49.456 metros de caños enterrados, pero la obra se abandonó sin los 18 kilómetros de gasoducto. Quedó toda la infraestructura bajo tierra pero sin servicio, eso es ineficiencia”, cerró Félix.

El gasoducto de San Rafael

El gasoducto es una obra histórica del sur de Mendoza que permitirá dar factibilidad de gas natural a 26 mil hogares y empresas de San Rafael y General Alvear. El convenio entre la Nación y el municipio de San Rafael se firmó en junio de 2020 entre el exintendente Emir Félix y el por entonces secretario de Energía Darío Martínez y se ratificó en 2021. La obra consistía en la construcción de una interconexión en alta presión entre el gasoducto Gasandes (que pasa por San Carlos) y la ciudad de San Rafael.

Casi un año después, en abril de 2022 llegaron los caños para montar la cañería de 50 kilómetros y casi de inmediato comenzaron las tareas a la vera de la ruta nacional 143. En mayo de 2023 la colocación de los caños estaba casi terminada y llegaron hasta la plaza España donde se ubica la estación de rebaje. Después vino la etapa de control de costuras de soldadura, testeos hidráulicos y otras acciones para controlar la integridad de la cañería. La obra del gasoducto la inició el exintendente de San Rafael.

Sin embargo, el proyecto que se pensaba que iba a estar inaugurado en septiembre del año pasado no se pudo concluir. Ante la falta de fondos, en plena campaña electoral el candidato de Unión por la Patria y exministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en San Rafael y prometió fondos por 4 mil millones de pesos y la extensión de la red hasta Malargüe. Pero el dinero nunca salió de las arcas nacionales.

En diciembre, tras la asunción de Javier Milei, el Gobierno nacional decidió paralizar la obra pública y en esa lista entró el gasoducto de San Rafael. Frente a ese escenario, el municipio se presentó a la Justicia Federal. Ya con el gobierno de Javier Milei, la decisión de la administración central y su plan motosierra fue la paralización total de la obra pública, lo que llevó al municipio a presentar una demanda en la justicia. El juez Eduardo Puigdéngolas ordenó que la Nación “resguarde y preserve los activos invertidos en la obra denominada Proyecto GasAndes San Rafael”. La última novedad, es que la Nación presentó un recurso de queja.