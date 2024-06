Por qué el gasoducto de San Rafael no está en la lista de obras que se reactivan

Hace una semana el gobernador Alfredo Cornejo acordó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la reactivación de 14 obras nacionales que estaban en pausa desde la asunción de Javier Milei. En la lista no figura el gasoducto de San Rafael que está al 90% de ejecución y está a la espera del desembolso de fondos nacionales acordados en la gestión anterior.

El gobernador Alfredo Cornejo habló sobre el papel del Gobierno provincial en la reactivación de las tareas en el gasoducto que le dará gas natural a 26 mil familias de San Rafael y General Alvear.

“Hay mucho desorden en materia de obras que vamos a ir arreglando. Ya lo dije en el almuerzo de Alvear y lo repetí en San Rafael. Vamos a contribuir a terminar la obra del gasoducto. Vamos a ayudar. Estamos trabajando con los ministros nacionales para terminar esas obras. Pero cada uno en su lugar de competencia”, dijo el mandatario provincial.

Además, Alfredo Cornejo apuntó contra el municipio de San Rafael por el manejo de la obra. “El ministro Caputo me lo dijo claramente 'la verdad no hemos encontrado otra obra que la licite un municipio por un gasoducto'. Qué sabe un municipio sobre gasoductos. Es como si le dieran a San Martín para hacer un gasoducto. Un municipio no tiene capacidad técnica y en San Rafael lo hicieron así”, aseguró el Gobernador.

“La atención y exigencia mía a la Nación está puesta en que ordene la macroeconomía, esa es su competencia. Nosotros por eso apoyamos con leyes, No queremos que Argentina pierda estos cuatro años”, agregó.

Alfredo Cornejo en San Martín. Foto: Gobierno de Mendoza.

En el mismo sentido, días atrás desde la Casa de Gobierno indicaron que las obras que se reactivaron dependen del Ministerio de Interior y que el gasoducto está en la órbita de la Secretaría de Energía.

Las obras y las competencias del Estado

Alfredo Cornejo se refirió a la importancia de que cada nivel del Estado se encargue de las obras que le competen. “Esta ruta es nacional (por la Variante Palmira) y la competencia es de la Nación, en las rutas provinciales tiene competencia la Provincia. La generación de energía es competencia de la Nación y la distribución de las provincias”, detalló.

“Durante la última década y media muchos intendentes se sacaban fotos y vendían como un éxito que la Nación les financiara cordón, cuneta y banquina cuando eso lo tiene que hacer el municipio. En el gobierno de Alberto Fernández, firmaron papeles en el agua, convenios que después la Nación no cumple o ralentiza. Pasa el tiempo y no se cumplen. Los intendentes se enojan y esperan pero no es competencia de la Nación”, cerró Alfredo Cornejo.