Dura acusación de Pablo de la Torre tras ser echado y denunciado por Sandra Pettovello: "Kirchneristas infiltrados"

Luego de ser echado y denunciado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Pablo de la Torre volvió a expresarse sobre el escándalo por el reparto de alimentos a los comedores, donde apuntó munición gruesa contra los "kirchneristas infiltrados en el gobierno".

En su mensaje que compartió en la red social X, el exsecretario de Niñez también sostuvo que se "enorgullece haber dado junto a la ministra Pettovello la batalla contra los gerentes de la pobreza".

"Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Pettovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio", escribió.

De la Torre había sido denunciado por la ministra este viernes por "averiguación de ilícito" en el marco de la investigación por supuestos desmanejos en los contratos por fuera del Estado e irregularidades.

Desde la cartera detectaron desmanejos en los contratos de funcionarios de su entorno e irregularidades en el almacenamiento de alimentos en los galpones de Tafí Viejo, en Tucumán, y Villa Martelli, en el partido bonaerense de Vicente López.

El Ministerio de Capital Humano sigue de cerca a Pablo De la Torre por posibles contrataciones por fuera del Estado a través de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ante esto, la entidad sacó un comunicado este sábado para despegarse del caso.

La organización explicó que “la selección de perfiles corresponde exclusivamente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia”, y que se limitaron a ejecutar “las “decisiones y procedimientos” fijados por esa repartición.