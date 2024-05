El desafiante mensaje de Manuel Adorni en medio del paro de la CGT

El vocero presidencial Manuel Adorni y el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, escribieron temprano este jueves tras el paro general nacional que está realizando la CGT en rechazo a la Ley Bases que se debate en el Senado. "Que tengan todos una excelente jornada por delante. Fin", expresó Adorni, mientras que su compañero se sumó al hashtag "#YoNoParo".

La CGT lleva adelante un paro de 24 horas, al que se le unieron la CTA y la UTA. La central sindical espera conseguir hoy una mayor adhesión a la que logró una medida de fuerza idéntica que determinó en enero, la primera del Gobierno de Javier Milei.

Desde el Gobierno, y desde que se supo al noticia, no se propuso "desactivar" la medida de fuerza, pero sí confirmaron que se le iba descontar el día de trabajo a toda persona que este jueves no asista a su lugar de trabajo: ""Quien no va a trabajar no cobra”, manifestó el vocero presidencial.

“A los empleados que paren se les descontará (la jornada) de sus haberes, quien no va a trabajar no cobra. Las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”, advirtió el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

El mensaje del vocero presidencial.

Los sectores que decidieron parar son el transporte, la salud, la educación pública, los bancos, los comercios y los estacionamientos, ecobicis, trámites y recolección de basura.

Otro mensaje del subsecretario de prensa que marcó al postura del Gobierno fue el que subió luego de advertir que él no para "como todo argentino de bien que quiere sacar el país adelante". "El paro analógico del kirchnerismo es extorsivo y tiene un objetivo: dañar al Gobierno de Milei. No lo duden. Los sindicalistas no quieren que al país le vaya bien. Sólo cuidan sus kioscos", lanzó Lanari vía X.