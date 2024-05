Alfredo Cornejo no descarta que se ejecute Portezuelo del Viento: qué dijo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, no descartó el proyecto para la construcción de la megarepresa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. La aclaración aparece días después de que el mandatario anunciara en la Asamblea Legislativa que firmó una adenda con el Gobierno nacional para la habilitación de la ampliación del destino de los US$ 1.023 millones que originalmente iban a ser utilizados para dicha obra de gran escala en el Sur provincial.

"Si en algún momento La Pampa da la autorización y lo aprueba por unanimidad Portezuelo puede hacerse con inversión privada y una parte de inversión pública que podemos poner los mendocinos a través de este fondo que está disponible para eso", enfatizó Cornejo luego de haber blindado legalmente la utilización de los fondos para distintas obras de infraestructura y no exclusivamente a proyectos hidroeléctricos. "No está cancelado", insistió.

El jefe de Estado provincial, en su visita a Malargüe este lunes -uno de los departamentos que cuestionó su reciente decisión-. aseveró: "En primer lugar, Portezuelo del Viento se cae por el laudo del Gobierno nacional anterior (de Alberto Fernández). Se cae literalmente. Lo explico por enésima vez, pero creo que este si no hay buen entendimiento difícilmente podamos comprender procesos más complejos...".

"La Pampa exige un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca, lo cual es una barbaridad porque lleva cualquier cantidad de tiempo y La Pampa quiere que las cinco provincias por unanimidad aprueben ese impacto ambiental. Es decir, La Pampa no va a aprobar ningún proyecto. No lo va a tener por unanimidad, porque no le da unanimidad a ningún proyecto", dijo Cornejo.

"Por ejemplo, hoy en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) hay previo a una aprobación un dique en la provincia de Buenos Aires al final de este del río para que no se inunde. Con mala fe, Mendoza podría pedirle al gobierno de Axel Kicillof un informe de impacto ambiental de toda la cuenca y no lo harían nunca y se seguiría inundando la zona de La Pampa Húmeda porque ese dique no es para juntar el agua y poder distribuirla mejor, sino es para que no se inunde. Fíjense los contrasentidos de esto...", sumó.

En ese orden, aportó: "Portezuelo del Viento no tiene una aprobación en la actualidad como para hacerse. Y Portezuelo ya tiene un proyecto perfectamente definido -que se puede achicar o licitar tal cual como está-, pero no tiene aprobación del Coirco. Por lo tanto, como proyecto, no está cancelado. Puede hacerse con estos fondos o no íntegramente con estos fondos, como estaba previsto con anterioridad".

Al mismo tiempo que cuestionó "que se haga Portezuelo con estos fondos porque no tiene autorización". "Vamos a seguir juntando dinero para un proyecto que no tiene autorización. Sí creemos que si en algún momento La Pampa da la autorización y lo aprueba por unanimidad Portezuelo puede hacerse con inversión privada y una parte de inversión pública que podemos poner los mendocinos a través de este fondo que está disponible para eso", declaró.

En el marco del 60° aniversario de la Escuela N° 4-018 Técnica Química, Industrial y Minera, General Manuel Nicolás Savio de Malargüe, anunciamos la construcción de dos aulas y una galería que permitirán mayor amplitud a la institución que cuenta con una matrícula de 900… pic.twitter.com/jXdOn7lNCD — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 6, 2024

En relación a la alternativa barajada por el Gobierno de destinar aproximadamente la mitad de los fondos a El Baqueano una idea similar en el Sur, pero de menor magnitud, sostuvo: "El Baqueano es otro proyecto que está listo para licitar y estamos esperando inversores privados, como se hizo en Potrerillos. Con lo cual nadie se tiene que sentir decepcionado. Nadie puede sentirse preocupado porque liberen la posibilidad de hacer otras cosas porque, si no, no podríamos hacer nada con esos recursos esperando esa aprobación. Lo digo públicamente y lo he dicho en privado a las cámaras. Ya se los he explicado. Sabían de esto por mi boca. El presidente de la cámara de San Rafael lo conocía, el presidente de Alvear lo conocía...".

"Lo que no sabía nadie, porque lo mantuve en total hermetismo, es que el jueves pasado firmamos con el Gobierno nacional la adenda que lo único que dice es 'Portezuelo del Viento y otras obras para la infraestructura', pero sigue siendo Portezuelo... La novedad y la única sorpresa que no se comunicó -y pido disculpas porque es parte de la sorpresa- es eso: la firma de la adenda, nada más que eso", añadió.

La adenda en cuestión fue firmada el pasado 25 de abril por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, y el gobernador mendocino y reformó la redacción del acuerdo suscripto el 13 de junio de 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri y por Cornejo en su primera gestión al frente de la provincia.

La finalidad del convenio era resolver el reclamo de Mendoza por los perjuicios provocados por la promoción industrial durante la década de 1990 que derivaron en una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Las partes acordaron que Nación transferiría US$ 1.023 millones a modo de compensación. Alfredo Cornejo hizo el anuncio de la adenda durante la apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura. Foto: MDZ.

"Estamos para trabajar otros proyectos de todo tipo, y en Malargüe en particular estamos abiertos a todos los proyectos que convengamos que tengan rentabilidad privada y transferencia que genere repago porque no queremos que estos fondos se dilapiden", aseveró Cornejo.

Y añadió: "Acá tenemos autoridades como el intendente (Celso Jaque), que es una persona que tiene amplia experiencia en política y que le gustan los proyectos de desarrollo. Vamos a convenir no solo con él, sino con el sector privado, proyectos que puedan apalancarse de este fondo. Quiero hacer ese compromiso nuevamente. Vamos a buscar cuáles son las mejores, pero no vamos a dilapidar los recursos en proyectos que no tengan repago".

Respecto a quienes se quejaron de la adenda debido al protagonismo que tuvo el empresariado sanrafaelino, indicó: "Este juicio no lo inició la Cámara de San Rafael, lo hizo la provincia en 1998 con el gobernador Arturo Lafalla. Es el único juicio que quedó en marcha. Los amparos de San Rafael fracasaron los dos: 2010 y 2014".