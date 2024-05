La dura confesión de Máximo Kirchner sobre su responsabilidad en las elecciones

De forma atípica, Máximo Kirchner dio una extensa entrevista al diario El País de España en la que habló de la actualidad política del país, de sus padres, criticó al presidente Javier Milei y al expresidente Mauricio Macri a la vez que repasó cuáles fueron los errores que cometieron desde su espacio para haber perdido las elecciones. "Milei es un conservador. Si corremos las luces, apagamos las cámaras y lo bajamos del escenario lo que queda es un viejo conocido. No hay nada nuevo: ajuste, privatizaciones, entrega de recursos y tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental. No es necesario volvernos colonia para salir adelante", dijo.

Consultado por la derrota de noviembre del año pasado, respondió: "La llegada de Milei no es por un solo motivo. El día que Argentina formaliza su acuerdo con el FMI [en febrero de 2022 y durante la Presidencia de Alberto Fernández] agranda la posibilidad de una derrota por las propias condiciones que impusieron en un contexto de pandemia y de guerra de Rusia con la OTAN. Entre 2003-2015 hubo un desendeudamiento, Macri toma 44.500 millones y el nuevo acuerdo era malo para el país y nos aleja de lo que habíamos prometido en la campaña de 2019 y aparecemos como aceptando los hechos. Yo por eso renuncio a la presidencia del Bloque de Diputados del Gobierno. Los medios y la fuerza propia nos acusaron de estudiantina, de izquierdista. Hoy en Europa se quejan de Milei. Hubieran ayudado un poco más con el FMI".

En cuanto la pregunta sobre qué tiene el peronismo para ofrecerle a la sociedad respondió: "Lo más novedoso que tenemos para ofrecer a la sociedad es que se pueda acceder a la vivienda propia. Hemos pasado del sueño de la casa propia al sueño del alquiler propio (...) Andá a ver cómo está la gente. Hay una mirada sobre lo nuevo y lo viejo que es capciosa y caprichosa. Vivienda y desendeudamiento son muy importantes. Desendeudamiento es el continente donde podés desarrollar el país. Con ese desendeudamiento vas a poder discutir otros temas, como la educación o el sistema de salud público y privado que planteó Cristina".

La mirada sobre Alberto Fernández, Martín Insaurralde y el "Yate-Gate"

"Un aliado suyo muy importante, Martín Insaurralde, apareció en la campaña electoral en un crucero en el mediterráneo como parte de un viaje costosísimo", le preguntó el periodista a Kirchner. "Renunció a su candidatura y a la jefatura de gabinete y fue lo correcto. A mí me molestó y me agarró militando, yendo todos los días al Congreso, con mis hijos a 3.000 kilómetros [en referencia a la distancia con Río Gallegos, Santa Cruz]", respondió. "Claro que siento responsabilidad política. El mayor peso que siento es el de Alberto Fernández. Nosotros le propusimos una cosa a la sociedad y los hechos y resultados son los que son. Cada uno se hace cargo de esos actos individuales. En mi caso, acompañé a [el ministro de Economía Sergio] Massa a China, y era la primera vez que salía del país en 20 años", agregó.

Su vínculo con Axel Kicillof

Kirchner dijo que tiene "muchísimas" coincidencias con el gobernador de la provincia de Buenos Aires que "por eso no se entienden las novelas y culebrones que se arman detrás". A modo de ejemplo citó: "Axel dio una pelea con los fondos buitres muy importante. En las cosas que importan a los argentinos y argentinas las coincidencias están a la vista".

"Hay diferencias lógicas. Pero no es una interna como la de la década de 1980 [en la que el peronismo dirimió, por primera y única vez, su candidatura presidencial en elecciones primarias]. La conductora es la misma y es Cristina. Podemos tener miradas de cómo se lleva el día a día, pero me paro sobre las coincidencias, no sobre las diferencias que no son dramáticas", agregó.

"El problema que tiene Cristina es que es mina"

"La relación de Cristina es con la sociedad y a partir de ahí tiene una suerte de ascendencia o conducción sobre el peronismo. La sociedad escucha a Cristina, salvo un 25% muy anti, muy gorila [como se conoce despectivamente a los antiperonistas], muy pro dictadura. La potencia de la voz de Cristina nadie la tiene. El problema que tiene Cristina es que es mina, es mujer. Se las cobraron todas. En cinco años la condenaron. Macri hace 20 años que tiene la causa del correo. ¿Hablan de impunidad? Les cuesta reconocer la capacidad de una mujer. Si se enoja, es bruja y no una mujer de carácter. Le dicen la señora, ¿le dicen señor a algún dirigente? Todos los que vinieron después de ella son grandes críticos de ella: Macri, Alberto y Milei. ¿Cuándo se sientan ahí? Papa, no pasa nada. Argentina no hubiese vivido los años que vivió si ella no se hubiese parado de esa manera. Incluso con la muerte de Néstor, que no es un elemento menor, o atravesar la enfermedad de su hija [la ex presidenta hizo público un parte de salud con el diagnóstico de estrés postraumático)", apuntó Máximo Kirchner.