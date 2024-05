El PJ ya habla del regreso del "manual de persecución judicial" del PRO

"Procesan al intendente de San Martín que no tiene un carajo que ver con el Concejo Deliberante, que tiene autoridades propias, es la reedición del manual de persecución del PRO". Habla un peronista matancero que está convencido de que la causa que tiene hoy como protagonista a Fernando Espinoza es parte de un modus operandi que entró en vigencia y que durará hasta las elecciones del año que viene. Creen en distintos rincones del Conurbano peronista que la suerte de Fernando Moreira, intendente de General San Martín, de Espinoza, de Martín Insaurralde y de otros entrará en desgracia si el Gobierno sigue logrando objetivos.

Creen en La Matanza que incluso la llegada a la Corte Suprema de Ariel Lijo puede estar ligada a la repentina acusación contra distintos referentes del kirchnerismo. Hasta un dirigente especula con una posible causa que involucre a Máximo Kirchner y su herencia paterna, que incluye parte de la veinte de propiedades que Néstor Kirchner y su mujer compraron en dictadura. "Si eso crece van por ellos, lo tienen claro y es lo que ya hizo Mauricio Macri con María Eugenia Vidal en su momento, de hecho quedó grabado, querían una gestapo y terminar con el peronismo", planteó.

Socios. Fernando Espinoza y Cristina Kirchner.

"Macri mandó a funcionarios a apretar a Cristóbal López a la cárcel y a la casa, le dejó en claro que si no entregaba los medios se iba a quedar a vivir en cana, es la mesa del PRO reeditada, ahora quieren proscribir, meter en cana gente, es todo un delirio". La mujer que relata el presente del peronismo bonaerense está convencida, como otros militantes, que el Gobierno ve en crisis al PJ y que el momento de la estocada final es ahora. La interna entre La Cámpora y Axel Kicillof alimenta fantasmas de todo tipo y Javier Milei dice en público y privado que jamás se entrometería con la Justicia.

Antes de las elecciones, Javier Milei conversó con MDZ y dijo: "Nunca, ni una vez, permitiría una injusticia, no me importa si es kirchnerista o socialista o liberal, las cosas que están bien, están bien, y las que no, lo mismo, pero acá no es una cuestión se seguir persiguiendo a nadie". Tal es así, que el juez Ariel Lijo estaba convencido de que Germán Garavano, exministro de Justicia de Mauricio Macri, iba a ser parte del Gabinete de Javier Milei, y el día de la histórica victoria liberal, Javier Milei expresó en privado que la cacería de brujas se había terminado y que quería que se abra otra forma de trabajar. Vetó entonces el nombre de Garavano y pidió un outsider, así fue la llegada de Mariano Cúneo Libarona.

Lo cierto es que Fernando Espinoza está procesado por haber abusado sexualmente, siempre a ojos de la Justicia, de su entonces secretaria, que lo denunció en el programa de Luis Majul dos años atrás, relatando hechos ocurridos en 2021. Si bien la causa había estado a punto de cerrarse y la denunciante ya no vive en el país, la jueza María Fabiana Galletti procesó y exigió un embargo por 1.500.000 pesos y la prohibición de acercarse a la familia de la víctima. Espinoza es uno de los caciques del PJ de mayor peso que gobierna el municipio que en términos de densidad demográfica y por consecuencia votos, representa las cinco provincias menos habitadas del país.

Casi adentro. Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema.

"La causa estaba planchada, si tenés elementos lo procesas en el momento, no esperas tres años y más en el auge del feminismo, no existe esto ahora, lo de San Martín lo mismo, el municipio se pone desde el primer instante a disposición de la Justicia, ni siquiera llaman a los empleados y procesan al intendente, es un delirio procesal", describe un peronista que camina el Conurbano al lado de Verónica Magario, compañera de Fernando Espinoza. El convencimiento incluye las dos causas y el posible desembarco de la avanzada judicial con Martín Insaurralde, enlodado por su viaje a Marbella con Sofía Clerici, quien reapareció en pareja en redes con el exintendente de Lomas de Zamora.

El pánico del PJ es hoy que la llegada de Ariel Lijo, que parece insoslayable, perjudique y aumente la tensión en el partido. "Los chats de Lago Escondido de Silvio Robles dejaron en claro que hay una forma de hacer política a través de la justicia, y estos tipos van a ir a fondo si Lijo llega a la Corte". Es la mirada del matancero que recorre pasillos de tribunales en búsqueda de tranquilidad al municipio. No la encuentra. En los hechos, Silvio Robles quedó limpio de toda acusación y su rol como operador judicial quedó sólo en el relato de diputados duros como Rodolfo Tahilade.

"Estas son todas causas de Comodoro Py, no se te ocurra pensar que está separada la interna del PJ, la instalación del Gobierno, la llegada de Lijo a la Corte Suprema y la mesa judicial del PRO en este manual para perseguir al peronismo: es todo lo mismo". La descripción del referente bonaerense coincide con el matancero, ambos acompañaron a Fernando Espinoza y hoy militan la llegada de un nuevo movimiento justicialista que digiera la campaña de Axel Kicillof y haga a un costado la mirada más brutal y aguerrida de Máximo Kirchner.