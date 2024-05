Otro capítulo más: el nuevo pedido de Pedro Sánchez a Javier Milei

El presidente de España, Pedro Sánchez, se refirió este lunes a las polémicas declaraciones del presidente Javier Milei sobre el jefe de Estado español y su esposa, Begoña Gómez: "Entre gobiernos, los afectos son libres, pero es el respeto es irrenunciable", apuntó Sánchez. Además, sostuvo que Milei "no ha estado a la altura con sus declaraciones" y es por ello que pidió una retractación.

Durante su participación en el evento del partido VOX de saña, Viva 24, Milei fue contra Sánchez y contra el socialismo "maldito y cancerígeno" que "invita a la muerte". Sobre todo, la parte más violenta de su discurso fue cuando llamó "corrupta" a la esposa de su par español, de quien dio que se "ensució y tomó cinco días" para pensar si dejaba el poder.

Las respuesta pública de Sánchez fue durante un encuentro económico, en donde decidió halar sobre el escándalo que pone en vilo las relaciones entre Argentina y España. En su disertación, Sánchez expresó que Milei no estuvo a la altura de las circunstancias y que es "plenamente consciente de quien ayer habló en Madrid no habló en nombre del gran pueblo argentino". "Defender a las instituciones españolas de los insultos y difamaciones de mandatarios extranjeros no entiende de peros. Más allá de la ideología, está la educación y el patriotismo", advirtió.

"Lo que vivimos ayer en Madrid si habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra que sustentamos nuestra democracia sorbe los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia", apuntó Sánchez.

España, luego de las críticas hacia su presidente, llamó a consultas a su Embajadora en Buenos Aires para exigir que el presidente Milei se retracte de sus dichos y pida disculpas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo el domingo que durante la reunión diplomática se resaltaría la "gravedad de la situación".

Tras los dichos de Milei, Sánchez apuntó contra él.

"España exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad", dijo Albares con anterioridad.

El funcionario también agregó que "Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave" en la historia reciente y que por ese motivo, había acabado de llamar a consultas a la embajadora de España en Buenos Aires "sine die".

Según explicó Sánchez, la respuesta del Gobierno español será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de la hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presidido por un presidente que por desgracia

Por su parte, el PSOE -partido liderado por Sánchez-, condenó los dichos de Milei: "A España se le respeta, gobierne quien gobierne".

Mirá el video: la respuesta pública de Sánchez tras los dichos de Milei